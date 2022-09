Le PSG s’attaque à 5 énormes dossiers !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato est fini, mais le PSG se met un gros coup de pression pour boucler des prolongations de contrat, y compris de ses plus grandes stars.

La saison est encore longue au Paris Saint-Germain et le bilan ne viendra de toute qu’après le parcours en Ligue des Champions, comme chaque année. Mais avec un tel effectif et l’énorme enjeu que représente la présence de stars internationales dans l’effectif, le PSG est obligé de s’y prendre à l’avance pour façonner son effectif des années futures. C’est ainsi que Luis Campos, avec l’aide de Nasser Al-Khelaïfi pour les questions plus financières, a attaqué de gros dossiers pour s’éviter des situations compliquées au printemps prochain.

Il y a en effet cinq joueurs dont les dossiers sont sur le bureau du directeur sportif parisien, et ce ne sont pas des seconds couteaux. On retrouve déjà trois éléments emblématiques du PSG, qui ont déjà prolongé leur contrat à plusieurs reprises, mais négocient encore et toujours leur engagement sur le très long terme. Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont débuté des discussions avec leur club pour aller plus loin que juin 2024. C’est Luis Campos qui a pris les dossiers en mains, prenant ainsi la suite de Leonardo, qui s’occupait de cela jusqu’à son départ en fin de saison. Pour Marco Verratti, il s’agirait d’une énième prolongation, et l’Italien est particulièrement partant pour signer, y compris dans des conditions similaires.

Kimpembe veut un meilleur salaire

Pour les deux défenseurs, ce pourrait être plus compliqué. Les discussions n’avancent pas tant que ça entre Marquinhos et le PSG, annonce Hadrien Grenier. Le journaliste spécialisé sur le club francilien précise qu’aucun accord n’a été trouvé, mais que la confiance reste entière. Pour Kimpembe, suivi par Chelsea cet été, l’idée est aussi de continuer, mais l’international français a mis une augmentation salariale au centre des débats, ce qui forcément freine les discussions.

Trois dossiers en cours donc mais dont les négociations sont plutôt positives tout simplement parce que les joueurs concernés veulent rester. Mais Hadrien Grenier l’annonce sur Canal-Supporters, le PSG rêve de frapper encore plus fort avec Sergio Ramos et Lionel Messi. Les stars arrivées de la Liga à l’été 2021 ont beau avoir un certain âge, les faire continuer l’aventure à Paris serait une belle réussite et un signe que tout le monde tire dans le même sens. Mais les deux cas sont bien distincts. Lionel Messi possède une option qui s’activera si les deux parties sont d’accord. Pour le moment, ce n’est pas le cas si le PSG est partant, l’Argentin attend de voir comment se terminera la saison après un premier exercice compliqué.

C’est la situation inverse en ce qui concerne Sergio Ramos, qui est lui plutôt partant pour continuer l’aventure à Paris, où il se sent bien et a pris de l’importance dans le vestiaire. Mais le PSG a été vacciné par sa première saison passée entièrement à l’infirmerie, et il attend désormais de voir si son renouveau se confirme sur la durée. Mais les intentions sont là et démontrent qu’après le mercato, le Paris SG a bien l’intention de protéger ses stars d’éventuelles futures attaques.