Le PSG réussit une vente miracle à 15ME

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain ne recrutera probablement plus aucun joueur d'ici à la fin du mercato, mais les champions d'Europe ont prévu de vendre quelques joueurs, dont Marco Asensio.

Si le dossier Gianluigi Donnarumma focalise toute l'attention des dirigeants parisiens, Luis Enrique ne voulant pas que le gardien de but italien soit dans son effectif, le PSG est en passe vendre un joueur dont l'entraîneur espagnol ne veut plus non plus. En effet, alors que le nom de Marco Asensio circulait du côté de la Turquie, Sacha Tavolieri annonce que finalement le milieu offensif de 29 ans va retourner à Aston Villa. Un club dans lequel il avait donné pleinement satisfaction aux dirigeants et aux supporters du club de Birmingham. Prêté lors du dernier mercato d'hiver par le Paris Saint-Germain, Marco Asensio devrait cette fois faire l'objet d'un transfert définitif en échange de 15 millions d'euros. L'opération devrait se finaliser dans les prochaines 24 heures, précise le journaliste spécialiste du mercato.

Asensio quitte définitivement le PSG

A big thank you for this season! I’ve felt at home since day one and had very special moments, grateful to be part of this team.

We left everything on the field to fight for the club’s objectives. Proud of the effort.

Looking forward to what’s ahead.

Arrivé librement au Paris Saint-Germain en 2023 en provenance du Real Madrid, mais durant sa seule saison entière passée sous le maillot du PSG, Marco Asensio n'a pas vraiment été convaincant. C'est pour cela que les dirigeants parisiens, en accord avec Luis Enrique, ont accepté de laisser partir l'international espagnol à Aston Villa le 3 février dernier. Rapidement intégré dans l'équipe d'Unai Emery, Marco Asensio va donc retrouver ses coéquipiers, tandis que les champions d'Europe vont toucher 15 millions d'euros pour un joueur dont il ne voulait. Une opération financière plutôt bonne à mettre sur le compte de Luis Campos, même si ce dernier est très attendu sur le dossier Donnarumma, toujours attendu à Manchester City.