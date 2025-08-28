Le PSG en galère, Mourinho arrive en sauveur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a bouclé le départ de Carlos Soler à la Real Sociedad et espère maintenant finaliser celui de Marco Asensio. Mais pour l’instant, le milieu offensif espagnol est toujours en salle d’attente.

L’enjeu principal de cette fin de mercato pour le Paris Saint-Germain est de réussir son opération dégraissage. Le club de la capitale a trouvé des portes de sortie à Milan Skriniar ou encore à Renato Sanches et plus récemment à Carlos Soler, lequel va s’engager en faveur de la Real Sociedad. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent maintenant trouver des portes de sortie à Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma ou encore à Marco Asensio. La situation du milieu offensif prêté à Aston Villa la saison dernière est toujours bloquée. L’ancien joueur du Real Madrid a quelques touches, mais rien de concret alors que le temps presse, à quatre jours de la fin du mercato.

Selon les informations du site El Gol Digital, Majorque continue de suivre de près la situation de Marco Asensio et rêve de rafler la mise le dernier jour du mercato avec un prêt, sans assumer 100% du salaire imposant du joueur. Une solution qui ne convient pas au PSG, ouvert à un prêt à condition que le club qui accueillera Marco Asensio assume la quasi-totalité des émoluments du joueur. Dans ce dossier, c’est José Mourinho qui pourrait rendre un énorme service au PSG. A en croire le média espagnol, l’entraîneur de Fenerbahçe est favorable à la signature de Marco Asensio.

Asensio finalement à Fenerbahçe ?

Après avoir déjà négocié le transfert de Milan Skriniar, les dirigeants des deux clubs entretiennent de bonnes relations et un accord semble possible. La question est maintenant de savoir si le joueur est favorable à l’idée de rejoindre la Turquie, ce que l’on ignore pour l’heure. Le Paris Saint-Germain a en tout cas tout intérêt à s’activer pour finaliser le départ de Marco Asensio, car Luis Enrique n’a pas l’intention d’avoir à gérer le milieu offensif espagnol sur qui il ne compte plus la saison prochaine. Aston Villa restait également à l’affût ces derniers jours, mais le club anglais hésite n’a toujours pris de décision définitive. De quoi frustrer le PSG alors que l’horloge tourne et que le mercato ferme ses portes lundi à 20 heures.