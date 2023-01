Le PSG reprend Sergio Ramos de volée !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En difficulté à Lens dernièrement, Sergio Ramos se verrait bien continuer l'aventure un an ou deux au PSG. Le club de la capitale l'a stoppé direct, lui demandant de faire ses preuves !

Véritable talisman du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’avait tout simplement jamais connu la défaite sous le maillot du club de la capitale en 34 rencontres, un record du genre. Certes, l’Espagnol n’a pas toujours pu évoluer en raison de pépins physiques, mais cette statistique lui permettait aussi d’éviter de nombreuses critiques, notamment en raison de son expérience et sa capacité à mobiliser les troupes quand les choses vont moins bien. Mais tout s’est écroulé ce dimanche à Lens, avec un revers 3-1 au cours duquel sa performance n’a pas été à la hauteur. De quoi provoquer un déluge de critiques sur son réel niveau, alors que les supporters du PSG ne cachent désormais plus leurs craintes de voir leur défense centrale prendre l’eau face au Bayern Munich, puisque Marquinhos traverse lui aussi une mauvaise passe.

Sergio Ramos veut rester au PSG !

Mais si le Brésilien va prochainement prolonger au PSG, Sergio Ramos est lui en suspens. Son nom est en effet annoncé du côté d’Al-Nassr, qui rêve de se construire une Dream Team à la sauce Real Madrid après avoir fait signer Cristiano Ronaldo. Si cela devait être le cas, ce ne serait que pour la fin de la saison, et pas au mois de janvier de toute façon. Car le joueur formé au FC Séville déborde d’ambitions et compte bien soulever en Ligue des Champions, avec le secret espoir de profiter du changement de sélectionneur pour réintégrer la Roja dans les mois à venir.

C’est pour cela que Sergio Ramos veut rester compétitif le plus longtemps possible, et entend le faire au Paris SG. CBS l’affirme ce mardi, le défenseur central de 36 ans souhaite prolonger son contrat et pousse la direction parisienne à s’occuper de ce dossier pour boucler son avenir. L’Equipe précise dans la foulée que le PSG préfère en revanche prendre son temps, Luis Campos a besoin de « garanties sportives » avant de faire son choix. La donne est donc simple, le champion de France veut enfin savoir si Sergio Ramos est capable d’aider Paris à aller loin en Ligue des Champions, son absence face au Real Madrid dans le désastre de la saison passée ayant marqué les esprits. Alors qu’il aura 37 ans en fin de saison, l’Espagnol sait comment aller chercher sa prolongation. Il va devoir prouver sa valeur sur le terrain. Un challenge qui montre que le PSG n’est pas prêt à tout pour conserver l’un des tauliers des vestiaires, mais qui va devoir justifier l’investissement réalisé sur lui dans les prochaines semaines.