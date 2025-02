Le PSG refuse une offre incroyable d'Arabie saoudite

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG subit certains derniers assauts en cette fin de marché des transferts hivernal. En Arabie saoudite, le profil d'Achraf Hakimi a provoqué une folie.

Le PSG n'a pas prévu de faire de nouvelles recrues cet hiver sur le marché des transferts. La direction du club de la capitale est plus que satisfaite avec l'équipe actuelle, surtout depuis la venue de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli et la qualification en barrages de la Ligue des champions. Des départs sont en revanche à prévoir en cas d'offres satisfaisantes. Marco Asensio est proche de quitter le navire francilien pour rejoindre Aston Villa. Aussi, le Paris Saint-Germain a été contacté par des clubs pour des joueurs plus importants. Achraf Hakimi est notamment concerné...

Hakimi, l'Arabie saoudite tente le coup à fond cet hiver

Selon les informations de PSGInside-Actus, un club saoudien, dont le nom n’a pas filtré, a en effet formulé une proposition XXL pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l'Inter. Le championnat saoudien se recherche de nouvelles stars et veut faire du Marocain une tête d'affiche. Cependant, Hakimi ne serait pas du tout enclin à rejoindre la Saudi Pro League, lui qui vient de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029.

Aussi, les champions de France ne comptent pas du tout lâcher Achraf Hakimi, très important pour l'effectif de Luis Enrique. Surtout que le PSG n'a pas besoin de liquidités. Il y a fort à parier que l'Arabie saoudite revienne à la charge pour le joueur de 26 ans, que ce soit l'été prochain ou dans un futur plus lointain. Cette saison avec le club de la capitale, Achraf Hakimi a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Son poids dans le vestiaire est énorme, lui qui fait partie des vice-capitaines de l'écurie francilienne. Raison de plus pour Paris de repousser fermement toute approche de l'Arabie Saoudite, surtout pour un joueur aussi important, et avec une sollicitation aussi tardive.