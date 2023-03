Le PSG refuse de virer les fautifs, le scandale continue

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La piteuse élimination du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions annonçait un tremblement de terre. Finalement, le club de la capitale semble cette fois vouloir réagir mollement à tout cela, risquant tout de même de mettre en colère ses plus chauds supporters.

Tandis que les dirigeants du PSG tentent tant bien que mal de calmer les effets du énième fiasco européen, cela s’agite énormément au sein de la communauté des fans parisiens, lesquels sont de plus en plus critiques et n’hésitent pas à remettre en cause Nasser Al-Khelaifi. Tandis que le président du Paris Saint-Germain est retourné dans son mutisme habituel lorsque son équipe perd, Christophe Galtier et certains de ses joueurs se font détruire et paient le prix de cette nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des champions. Même si l’entraîneur français paraît avoir sauvé sa place jusqu’à la fin de l’actuelle saison, sauf naufrage absolu du PSG en Ligue 1, ce qui était arrivé après l’élimination face à Manchester United, l’avenir est sombre pour lui. Mais plusieurs joueurs, pourtant largement impliqués dans la déroute européenne, devraient gentiment continuer à porter le maillot parisien.

Le PSG refuse de virer quelques vieux de la vieille

C'est le cas notamment de deux joueurs qui suscitent bien des commentaires depuis l'élimination du PSG à Munich, à savoir Marco Verratti, fautif sur le premier but et qui semble désormais incapable de jouer 90 minutes à haut niveau, et Marquinhos, qui a débuté le match blessé et est sorti très rapidement dans une séquence relativement grotesque puisque son remplaçant s’est aussi blessé. Mais Verratti et Marquinhos peuvent dormir tranquillement, ils sont intouchables. « Le capitaine Marquinhos va rester et discute d’une prolongation qui pourrait s’étendre jusqu’en 2026 ou 2027. Marco Verratti demeure un élément central du projet et ne bougera pas », annonce le quotidien francilien, qui ajoute que d’autres joueurs dont la saison est ratée vont rester au sein du club de la capitale, à savoir Fabian Ruiz, Renato Sanches ou bien encore Hugo Ekitike, à qui pourtant on ne semble pas du tout faire confiance. Concernant Juan Bernat et Carlos Soler, rien n’est acté, mais ils pourraient eux aussi rester.

Voilà le chantier du #PSG pour la saison prochaine : il te faut cinq titulaires pour refaire un XI performant. Et encore je n’ai pas ouvert le dossier Donnarumma. Tous les autres, c’est la porte ou le banc selon l’âge et les profils. Et évidement #Galtier se barre 🤷🏻‍♂️#BAYPSG pic.twitter.com/W1jGXwZgV2 — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 9, 2023

Ces annonces ont de quoi énerver les supporters parisiens, lesquels devront en plus digérer les retours d’Abdou Diallo, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Mauro Icardi, lesquels sont prêtés et devraient revenir. Et cette situation fait bouillir la cocotte-minute, ou plutôt le Parc des Princes, lequel pourrait bien exploser lors de la réception de Rennes le 19 mars prochain. Même si le stade du PSG est aseptisé pour une large partie, du côté du Collectif Ultras Paris on risque d’envoyer un message peu cordial à Christophe Galtier et ses joueurs, même si la colère n’est plus au niveau de celle engendrée l’an passé après le crash à Madrid. Neymar et Lionel Messi avaient été injuriés, mais cette année cela ne sera pas le cas. « Au-delà de la qualité des joueurs ou du QI foot effrayant de certains comme Verratti, je suis surtout effrayé aujourd’hui par la différence entre les deux bancs. Le PSG n’arrive pas à aligner un onze titulaire quand le Bayern se présente avec 18 monstres (...) Si l’Emir se sort enfin la tête du cul, il dégage Nasser et confie le PSG à un mec compétent. Galtier et Campos, tu dois les virer vu le bilan de leur saison. Et tu fais enfin un vrai ménage en dégageant les pré-retraités, les dépressifs et les mauvais (ça fait du monde) », lance notamment Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United, lassé de voir le film européen du Paris Saint-Germain se finir de la même manière. Un message qui a d'ailleurs été approuvé par Daniel Riolo en personne.