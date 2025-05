Le PSG refuse de payer 100ME pour un génie offensif

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va évidemment retoucher son équipe lors du prochain mercato, et toujours avec l'accord de Luis Enrique. Le nom de Rodrygo revient régulièrement ces derniers jours du côté du Parc des Princes. A tort.

On l'a appris en début de semaine, Rodrygo a refusé de jouer le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche, l'attaquant brésilien de 24 ans estimant que Carlo Ancelotti l'avait clairement mis au placard depuis que Kylian Mbappé est arrivé. De quoi évidemment laisser envisager un départ rapide du joueur recruté à Santos en 2019, et c'est dans ce cadre que le nom de Rodrygo a été associé au PSG. Cependant, du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi, on sait ce que vaut le joueur du Real Madrid, à savoir 100 millions d'euros, et à ce jour, il n'est pas du tout question que Rodrygo rejoigne le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato révèle l'insider PSG-Inside Actus. Après avoir enquêté auprès du PSG, ce dernier dément un énorme intérêt des champions de France pour l'attaquant madrilène.

Le PSG n'a aucun contact sérieux avec le clan Rodrygo

Le compte spécialisé est très clair sur ce dossier : « Selon plusieurs sources que j'ai réussi à joindre, aucun contact direct n’a jamais été établi entre le club parisien et l’entourage du joueur brésilien. Ces spéculations semblent davantage nourries par les incertitudes qui entourent l’avenir de Rodrygo au Real Madrid que par une volonté concrète du PSG de le recruter à ce jour (...) Rodrygo fait partie des profils potentiellement suivis. Toutefois, aucun mouvement ne sera envisagé tant qu’aucun départ significatif ne se dessine au sein de l’effectif parisien, notamment dans le secteur offensif ». A priori, avant de se pencher sur son secteur offensif, déjà largement doté, le Paris Saint-Germain s'est fixé d'autres priorités. Et du côté du PSG, on n'est pas loin de penser que le joueur brésilien se sert de Paris pour faire passer un message à Florentino Perez.

Pour Luis Enrique, il est très clair que c'est surtout le milieu de terrain et la défense qui doivent être renforcés. On pense bien évidemment au cas Marquinhos, dont le club de la capitale va devoir un jour ou l'autre remplacer, même si le capitaine du PSG a le souhait de rester le plus longtemps possible à Paris. Mais ce qui est certain, c'est que Rodrygo n'est pas du tout en haut de la pile sur le bureau de Luis Campos.