PSG ‍: Luis Enrique déchire l'offre pour Barcola

Par Claude Dautel

Le PSG et le Bayern Munich s'affrontent ce samedi en quart de finale du Mondial des Clubs. Mais le club allemand a également l'intention de venir défier Paris pour un de ses joueurs, Bradley Barcola. De quoi faire bondir Luis Enrique.

Joueur le plus utilisé par l'entraîneur parisien cette saison (61 matchs toutes compétitions confondues), Bradley Barcola n'est pourtant pas un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Il est vrai que Luis Enrique a l'embarras du choix dans ce secteur de jeu, mais l'ancien Lyonnais pourrait avoir quelques regrets de ne pas être le numéro 1. C'est probablement en profitant de cette faille que les dirigeants du Bayern Munich pensent pouvoir convaincre Bradley Barcola de signer chez eux lors de ce mercato. Cependant, le PSG est droit dans ses bottes face à l'intérêt des champions d'Allemagne, et à quelques heures du match opposant Paris à Munich, Luis Enrique a tenu à mettre clairement les choses au point au sujet de Bradley Barcola. S'il se réjouit de voir qu'un club aussi prestigieux que le Bayern Munich regarde dans son effectif, l'entraîneur des champions d'Europe a mis un brutal stop aux ambitions du Bayern dans ce dossier.

Munich ne fera pas signer Barcola

En conférence de presse, Luis Enrique a été questionné sur ce dossier qui pourrait vite devenir chaud, mais il a rapidement éteint les velléités du Bayern Munich dans ce dossier. « Je ne sais pas ce qui se passe sur le marché des transferts. Il est évident que ça me plaît que mes joueurs intéressent les autres clubs. Bradley a beaucoup été critiqué à Paris. C’est sa seconde saison ici et c’est arrivé à d’autres jeunes joueurs bien évidemment. Cela fait partie du processus de développement individuel. Bien sûr, nous aimerons qu’il reste à Paris pour de nombreuses années et je pense qu’il le souhaite aussi. Je n’ai aucun doute par rapport à ça », a répondu l'entraîneur du Paris Saint-Germain concernant l'intérêt munichois pour Bradley Barcola.

Une réponse claire et nette qui va probablement mettre un terme définitif aux rumeurs sur l'avenir de celui qui est le meilleur passeur des différents championnats européens. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Bradley Barcola, dont il se dit qu'il pourrait prolonger avec les Champions d'Europe avant la fin de l'année, ne sera pas un joueur du Bayern Munich la saison prochaine.