Le PSG reçoit l'offre du siècle du Real Madrid

Par Guillaume Conte

Le milieu de terrain du PSG fait rêver le Real Madrid. Après Vitinha, c'est Joao Neves qui donne envie à Florentino Pérez de faire une offre folle pour faire craquer Nasser Al-Khelaïfi.

Xabi Alonso arrive au Real Madrid, et il va être attendu au tournant, plus rapidement que n’importe quel entraineur de la Casa Blanca avant lui. En effet, dès son intronisation, l’ancien milieu de terrain doit préparer son équipe pour la Coupe du monde des Clubs. Quasiment pas de vacances pour ses joueurs, qui sont en plus tous internationaux ou presque, et vont enchainer en ce mois de juin avant de partir pour les États-Unis. Autorisé par le Bayer Leverkusen à quitter plus rapidement l’Allemagne pour très vite arriver au chevet d’une équipe traumatisée par Arsenal et le FC Barcelone cette saison, Xabi Alonso a carte blanche pour le recrutement. Si cela colle aux finances de Florentino Pérez, le Real Madrid est prêt à tenter sa chance.

Le Real passe de Vitinha à Joao Neves

Au milieu de terrain, il y a clairement un manque identifié et le PSG a été approché pour un transfert de Vitinha. La réponse a été cash de la part des dirigeants parisiens, qui ont fermé la porte à cette possibilité, même si le Real approchait des 100 millions d’euros. Mais il faut croire que, dans la capitale espagnole, on est clairement amoureux de l’entrejeu parisien, puisque Fichajes annonce que la Maison Blanche rêve de faire venir Joao Neves. Encore plus fougueux, harceleur sur le pressing et capable de se projeter vers l’avant, le Portugais épate en cette deuxième partie de saison. A 20 ans, il est perçu comme un futur galactique, et une place lui est réservée au sein de l’effectif merengue.

Le Real Madrid est bien conscient qu’il sera quasiment impossible de faire céder le PSG, à moins d’effectuer une offre originale. Plus qu’un montant brut, le club espagnol envisage de mettre un joueur dans la transaction pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi d’étudier la possibilité d’envoyer Joao Neves à Madrid. Trois joueurs sont cités, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga et surtout Rodrygo Goes dont le profil plait à Luis Enrique. Au point de dépouiller le poumon de son milieu de terrain, qui a encore de nombreuses années devant lui pour progresser et devenir l’un des meilleurs au monde à son poste ?