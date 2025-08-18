Le PSG reçoit 55ME d'un rival européen

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne dira pas non à la possibilité de faire quelques coups en cette fin de marché des transferts estival. Mais avant cela, les champions d'Europe devront penser à faire des ventes.

Le Paris Saint-Germain n'en a sans doute pas terminé avec son mercato estival. L'idée de Luis Enrique est de surveiller le marché si une belle opportunité se présente. En attendant, la direction parisienne se doit de faire partir ses indésirables. Randal Kolo Muani est logiquement concerné. L'attaquant international français ne manque pas de prétendants même s'il veut privilégier un départ à la Juventus. RKM était prêté dans le Piémont en fin de saison dernière et a la confiance d'Igor Tudor. La Juve et Paris doivent désormais s'entendre sur les modalités d'un transfert. Et ça n'a pas été si simple.

Kolo Muani à la Juve, c'est bouclé

Selon les informations de Tuttosport, une arrivée définitive de Randal Kolo Muani à Turin est de plus en plus proche. Une réunion a même lieu ce lundi pour boucler un deal. Elle devrait aboutir sur un accord définitif sous cette formule : un prêt payant avec obligation d'achat (10 millions d'euros pour le contrat temporaire, plus 45 millions d'euros pour le rachat). Randal Kolo Muani s'engagera ensuite pour quatre saisons avec la Juve, avec un salaire de 5 millions d'euros par an.

Au total, en comptant le prêt de la saison passée qui a coûté 5 millions au club italien, la direction de la Vieille Dame déboursera 60 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur parisien. Un moindre mal pour le Paris Saint-Germain, qui avait fait venir RKM depuis Francfort pour 90 millions d'euros (75 millions + 15 millions de bonus). Le départ du Français pourrait ensuite permettre au PSG de foncer sur un nouveau joueur offensif.