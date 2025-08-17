PSG ‍: Kolo Muani fait enfin un effort pour aller à la Juve

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En passe de retourner à la Juventus dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, Randal Kolo Muani a décidé de mettre de l’eau dans son vin pour faciliter son départ à Turin.

Plus dans les plans de Luis Enrique depuis la fin de l’année 2024, Randal Kolo Muani ne portera plus le maillot du club de la capitale française. Pourtant attaché à l’idée de réussir dans son club de cœur, l’international français s’est fait à l’idée : s’il veut relancer sa carrière, il doit partir de manière définitive de Paris. Prêté en deuxième partie de saison dernière à la Juventus, l’ancien Nantais a désormais de grandes chances de retourner à Turin, là où il avait retrouvé le sourire en marquant 8 buts en 16 matchs de Serie A. Et alors que les négociations entre le PSG et la Juve traînent dans les grandes largeurs depuis plusieurs semaines, Kolo Muani a décidé de réduire ses émoluments pour faciliter son transfert à Turin. En effet, d’après les informations du Corriere dello Sport, l'attaquant de 26 ans a accepté un salaire de 7 millions d’euros par saison, plus des bonus, alors qu’il percevait 9 ME au PSG. Grâce à cette économie sur le salaire, la Juventus va pouvoir finaliser son deal avec Paris.

Kolo Muani baisse son salaire, la Juve et le PSG se rapprochent

ℹ️🤝Juventus-Kolo Muani, l'accord

Les chiffres : environ 60 millions d'euros, en prêt avec option d’achat obligatoire !



📈 Le PSG réalise également une légère plus-value pour Kolo Muani, car déjà amorti 38M€, soit une charge au bilan de 50M€.



💰 Le salaire de Kolo Muani sera… pic.twitter.com/tbwGB4N3bF — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 17, 2025

Recruté par le PSG pour 95 ME en 2023, Kolo Muani va partir dans le cadre d’un deal global compris entre 55 et 60 ME. Pour cela, la Juve et Paris sont tombés d’accord sur la base d’un prêt avec une obligation d’achat. La formation de l’Allianz Stadium prévoit de payer une indemnité de prêt importante dès cette année, afin de réduire l’obligation d’achat prévue en 2026. Cette somme de 60 ME est élevée pour Turin, qui a déjà déboursé 118,5 ME cet été. Et pour financer cet achat, qui fera partie des dix plus grosses opérations de l’histoire de la Juve, le club turinois espère vendre Douglas Luiz pour au moins 30 ME avant la fin du mercato. Les Bianconeri vont aussi tenter de céder Dusan Vlahovic, histoire d’équilibrer les comptes après le colossal transfert de Kolo Muani qui s’annonce tout proche.