Le PSG privé de son nouveau maillot pour les festivités

Par Eric Bethsy

A l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, avec la réception de Metz samedi soir, le Paris Saint-Germain fêtera son titre de champion de France. Mais les Parisiens, qui auraient aimé inaugurer leur nouveau maillot, en seront privés à cause d’une histoire de sponsors.

Officiellement sacré champion de France depuis près d’un mois, le Paris Saint-Germain n’a rien fêté jusqu’à présent. Les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient assurés de terminer en tête de la Ligue 1 après le match nul contre le Racing Club de Lens (1-1) le 23 avril dernier. Mais le club de la capitale réserve les festivités pour samedi soir. La venue de Metz au Parc des Princes sera l’occasion de célébrer le dixième titre de son histoire, mais avec un ou deux points négatifs dans la soirée.

Comme souvent lors de la 38e et dernière journée, certaines équipes décident d’inaugurer leur nouveau maillot pour la saison suivante. C’était notamment l’intention du Paris Saint-Germain. Seulement voilà, le champion de France sera privé de sa prochaine tunique, révèle le site de Canal Supporters. En effet, le sponsor principal ALL arrive à la fin de son contrat dans quelques semaines, et ne peut donc pas figurer sur le maillot de la saison prochaine. Pas plus que son successeur dont on ne connaît pas officiellement l’identité, même si la compagnie Qatar Airways semble bien partie pour décrocher le contrat.

Le CUP devrait boycotter

Les Parisiens évolueront donc avec la tenue domicile de cette saison, le tout dans une ambiance particulière. C'est effectivement l'autre bémol de la soirée puisque le Collectif Ultras Paris, qui avait appelé les spectateurs à fêter le titre en dehors du stade le mois dernier, n'a sans doute pas l’intention de mettre sa colère de côté. Difficile de dire si le groupe de supporters exprimera sa colère, ou s’il gardera tout simplement le silence. En tout cas, la fête risque d’être gâchée.