Le PSG prête Noha Lemina à Wolverhampton

Le Paris Saint-Germain a confirmé le prêt de Noha Lemina à Wolverhampton où il va retrouver son frère.

« Noah Lemina, l’attaquant formé au Paris Saint-Germain, rejoint le Wolverhampton Wanderers FC jusqu’au 30 juin 2024, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Noha Lemina débute le football à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) avant de rejoindre l’association du Paris Saint- Germain à l’âge de 9 ans. Il intègre ensuite le Centre de préformation puis le Centre de formation du Club. Le natif de Libreville, au Gabon, inscrit 12 buts et délivre 6 passes décisives en 24 matches de championnat lors de l’exercice 2022-2023. Il cumule également 5 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres de Youth League. En juillet dernier, le Titi participe à la tournée des Rouge et Bleu au Japon et en Corée du Sud, débutant la rencontre face à Al-Nassr et entrant en cours de match contre Cerezo Osaka, l’Inter Milan et Jeonbuk Hyundai. Lors de la première partie de la saison 2023-2024, Noha Lemina est prêté à l’UC Sampdoria, club de deuxième division italienne. Après six mois passé en Italie, l’attaquant Rouge & Bleu terminera la saison 2023-2024 en Premier League, à Wolverhampton, où il est prêté avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite à Noha Lemina une deuxième partie de saison pleine de réussite avec les Wolves », indique le PSG. Dans le club anglais, Noha Lemina va retrouver Mario, son grand frère.