Le PSG prépare un énorme dernier transfert

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG réserve encore une très grosse annonce après la fin du marché des transferts, avec le départ de l'un de ses hommes forts. Ce sera tout de même une très belle vente pour le club de la capitale.

Le mercato a fermé ses portes ce lundi soir dans la plupart des championnats d’Europe, et ce sera désormais place aux matchs internationaux avant le retour de la Ligue des Champions et des compétitions nationales. Il reste toutefois comme souvent quelques annonces en suspens, sujettes à de dernières homologations même si les documents ont été envoyées à temps. C’est le cas pour le transfert de Gianluigi Donnarumma du PSG à Manchester City. Aucune annonce n’a été effectuée, mais c’est désormais plus imminent que jamais. Le média transalpin TMW a suivi le gardien de la Nazionale ce lundi et a même recueilli ses impressions alors qu’il passait sa visite médicale à Florence en vue de sa venue à Manchester City.

Donnarumma, la grosse vente du PSG

« Je suis ravi de découvrir une nouvelle aventure », a simplement glissé le gardien qui va donc quitter le PSG à un an de la fin de son contrat. Selon France Bleu Paris, le transfert sera annoncé par les deux clubs ce mardi matin, et dévoilera que Manchester City a du tout de même mettre le paquet pour boucler cette transaction puisque c’est une somme de 35 millions d’euros qui est évoquée. Une très belle somme pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat. Ces dernières années, le PSG a réussi à effectuer quelques ventes spectaculaires, et Donnarumma deviendra ainsi la 6e plus grosse vente de l’histoire du club. Cela même si les ventes de Marco Verratti au Qatar et Neymar en Arabie saoudite ont été boostées par les moyens financiers de leur futur club.

Le PSG a en tout cas réglé en douceur son problème au niveau du gardien de but, et Lucas Chevalier, déjà en forme en ce début de saison, n’aura donc aucune concurrence cette saison. Pour Donnarumma, le fait que son style de jeu ne convienne pas à Luis Enrique aura fini par lui coûter sa place, et ce fut paradoxalement quand il aura réussi la meilleure saison de son aventure parisienne en étant décisif pour le titre en Ligue des Champions. Manchester City espère ainsi profiter de la très bonne forme de l’Italien pour redresser la barre, le club dirigé par Pep Guardiola ayant du mal à retrouver sa domination sur la Premier League.