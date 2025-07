Le PSG prépare trois coups de génie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne laissera personne toucher son attaque de feu et prépare des annonces fortes pour cet automne afin d'écarter tous les candidats possibles.

Un gardien infranchissable, une défense solide et très portée vers l’avant, un milieu de terrain complet et agressif, le PSG a impressionné pendant sa campagne victorieuse en Ligue des Champions. Mais son attaque virevoltante et efficace a inspiré la crainte dans toutes les défenses d’Europe, et à juste titre. Le Paris SG compte bien s’appuyer sur les joueurs de son escouade offensive pour l’avenir, et cela va se concrétiser de manière spectaculaire si tout se passe comme prévu à l’automne, dévoile L’Equipe ce jeudi. En effet, le club de la capitale compte bien offrir de nouveaux contrats à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, qui sont pourtant dans des situations bien différentes.

Dembélé dans le Top5 mondial ?

Le premier nommé, candidat au Ballon d’Or, sera surtout récompensé de ses extraordinaires performances avec une revalorisation de son salaire, histoire que le PSG lui montre à quel point il a apprécié ses progrès et son abnégation. A 28 ans, il offrirait encore un coup de pouce à son salaire, et pourrait pousser son engagement au-delà de 2028. Le quotidien sportif précise que Dembélé pourrait faire son entrée dans le cercle des 5 meilleurs joueurs les mieux payés de la planète, pour une somme entre 20 et 25 millions d’euros par saison.

De la première à la dernière minute, le Club est à toi 🔴🔵 🤝



Précommandez #FC26 maintenant ⤵️@EASPORTSFC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2025

La situation est différente pour Bradley Barcola, qui se pose des questions sur son avenir sachant qu’il est le 4e homme de l’attaque en ce moment. Mais le PSG compte sur lui et compte bien lui faire savoir avec une prolongation de contrat qui sera la plus urgente des trois. Un rehaussement de son salaire, lui qui n’est pas dans le Top10 actuel au sein du club, permettrait d’écarter les prétendants, et notamment le Bayern Munich qui lui fait de l’oeil.

Enfin, et c’est le dossier le plus surprenant, en raison de sa progression exceptionnelle et de ses buts décisifs, le PSG compte blinder encore plus Désiré Doué, qui a pourtant posé ses valises il y a un an seulement. Luis Campos mise sur des discussions à partir de cet automne pour sécuriser l’ancien rennais et lui proposer un salaire encore plus élevé. Et l’entourage de Désiré Doué est assez impatient d’aborder ce sujet. La victoire en Ligue des Champions aura ainsi un coût salé, mais c’est à ce prix que le PSG s’éloignera de toute turpitude pour son attaque de rêve.