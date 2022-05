Le PSG pousse Messi à une négociation dangereuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En dépit d’une saison décevante sur le plan personnel et collectif, Lionel Messi commence à se faire à la vie parisienne. Son départ du PSG n'est pas envisagé, même si...

Malgré l’élimination prématurée en Ligue des Champions, et ses performances très décevantes en Ligue 1 où il traverse certains matchs tel un fantôme, l’Argentin est bien parti pour continuer une nouvelle saison au PSG. Il possède un contrat de deux ans et en est arrivé à la moitié. Son importance sur le marketing et les sponsors est énorme, malgré son niveau décevante. De plus, il a promis qu’après un temps d’adoption, il allait tout faire pour donner la pleine mesure de son talent avec le Paris SG en 2022-2023. Le PSG compte énormément sur lui, surtout que la crainte de voir Kylian Mbappé partir et rejoindre le Real Madrid est réelle.

La masse salariale du PSG, un problème ?

Le PSG a gagné plus de 20 millions de followers instagram depuis l’arrivée de Messi

➡️ https://t.co/r0XkX0Ro7A pic.twitter.com/rfbZU6hrHt — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 6, 2022

Dès lors, avec Neymar, Lionel Messi serait la tête d’affiche du projet parisien, même si Nasser Al-Khelaïfi va bien évidemment tout tenter pour faire signer un attaquant de premier choix. Néanmoins, la presse espagnole, qui se faisait discrète sur le sujet, a relancé ce vendredi les rumeurs sur un éventuel départ de Lionel Messi dès cet été. L’idée de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec un salaire largement revu à la hausse pour atteindre les 50 millions d’euros par an, a donné des idées à Diario Gol. Le média espagnol affirme que la situation sur le plan de la masse salariale pourrait être gravement problématique avec Messi, Neymar et Mbappé. La masse salariale approcherait de 95 % des revenus du club, alors que la DNCG a annoncé aux clubs qu’elle limiterait désormais les dépenses sur les salaires des joueurs à 70 % des revenus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Un salaire à renégocier pour Messi

Diario Gol assure que le PSG va songer sérieusement à faire des économies sur les plus gros salaires, qui sont montés beaucoup trop haut, à l’image de Sergio Ramos, dont le salaire par rapport au nombre de matchs joués est vertigineux. Mais concernant Lionel Messi, son envie de rejoindre prochainement le championnat américain rendrait son départ envisageable, d’autant que Neymar a un contrat en béton, et que Mbappé pourrait être prolongé et totalement intouchable. Il y a peu de chances que le Paris SG pousse Messi vers la sortie, mais Diario Gol affirme que des discussions pourraient se tenir afin de trouver un accord pour une baisse de salaire du septuple Ballon d’Or. Pas forcément du goût de l’Argentin, qui avait quitté le Barça en raison des difficultés financières du club catalan, et avait notamment signé à Paris car le club francilien était le seul à pouvoir s’aligner sans moufter sur son énorme salaire. Un retour au Barça n’étant pas à l’ordre du jour malgré les belles paroles de Xavi à son égard, le championnat américain, et notamment la franchise de Miami de son ami Carlos Tevez, pourraient bien se voir offrir une petite fenêtre pour réaliser un grand coup cet été.