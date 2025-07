Le PSG pousse Donnarumma vers un départ libre

Dans : PSG.

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Gianluigi Donnarumma n’arrive toujours pas à s’entendre avec ses dirigeants. Le gardien du Paris Saint-Germain n’accepte pas la nouvelle politique de la direction. Si la situation n’évolue pas, l’Italien pourrait clairement envisager un départ libre à la fin de son bail.

Régulièrement interrogés sur son avenir, Gianluigi Donnarumma et son entourage se montrent optimistes. Le gardien sous contrat jusqu’en 2026 évoque des discussions positives et assure que le Paris Saint-Germain reste sa priorité. Son discours ne reflète pourtant pas le blocage qui dure depuis des mois. En désaccord, les deux parties campent sur leurs positions. A tel point que l’on voit mal comment leurs échanges pourraient aboutir à une prolongation.

Le quotidien transalpin Tuttosport parle d’une situation totalement figée pour des raisons financières. Recruté par Leonardo en 2021, Gianluigi Donnarumma bénéficie encore d’un contrat à l’ancienne, du temps où l’ancien directeur sportif accordait une part de salaire fixe élevée et peu de bonus. C’est pourquoi l’Italien dispose de revenus annuels garantis à 12 millions d’euros. Sauf que le conseiller Luis Campos, fidèle à sa politique, ne propose que des contrats avec une base fixe plus basse et une grosse part variable pour compenser.

Donnarumma ne cède pas

Ainsi, l’ancien portier du Milan AC a sur la table une offre dans laquelle apparaît un salaire annuel fixe entre 8 et 9 millions d’euros, ainsi que des bonus pouvant porter sa rémunération jusqu’à 12 millions d’euros en fonction de son temps de jeu et des résultats de l’équipe. Autrement dit, Gianluigi Donnarumma ne serait même pas certain de récupérer ce qu’il gagne actuellement. Une hypothèse inconcevable pour celui qui a joué un rôle majeur dans le sacre en Ligue des Champions la saison dernière. Agacé, l’international italien pourrait être tenté de partir libre en 2026. Ce que Manchester City et le Bayern Munich attendent avec impatience.