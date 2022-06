Le PSG pense à Gouiri pour oublier Di Maria

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le standing des recrues va changer avec Luis Campos, qui ne va pas se contenter de récupérer Christophe Galtier de l'OGC Nice.

Ce n’est pas encore la révolution, mais le ton a changé au Paris Saint-Germain. Si les beaux discours de Nasser Al-Khelaïfi lors de sa prise de parole dans les médias ce mardi doivent désormais laisser la place aux actes, le mercato risque d’être moins spectaculaire cet été. En effet, en attendant la signature de Christophe Galtier, Luis Campos travaille sur le recrutement, et cible des joueurs dans la lignée de la stratégie fixée par le club de la capitale. Des joueurs capables de faire briller le collectif, de progresser au PSG et de montrer une attitude plus volontaire.

Thuram et Gouiri au PSG

Luis Campos, qui discute forcément très régulièrement avec Christophe Galtier, s’est vu confirmer deux pistes à l’OGC Nice. Le club azuréen, qui négocie actuellement avec le PSG pour lui transférer son entraineur, a en son sein Khéphren Thuram. Le fils de Lilian Thuram possède une marge de progression intéressante, et surtout déjà un volume de jeu qui a marqué les esprits en Ligue 1. Mais ce n’est pas le seul niçois qui fait rêver le PSG. En effet, le Quotidien du Sport assure qu’Amine Gouiri est dans le viseur du conseiller sportif du champion de France. L’attaquant vedette des espoirs français a été la bonne pioche de Nice du côté de l’OL en 2020, avec un recrutement pour « seulement » 7 millions d’euros. Depuis, sa cote grimpe en flèche et ses 12 buts et 7 passes décisives illustrent son poids sur l’attaque du Gym. Cela pourrait permettre à Nice de faire une énorme affaire sur le plan financier, puisque le prix d’Amine Gouiri dépasse désormais les 30 millions d’euros. Un investissement que Luis Campos est prêt à faire, même s’il faudra convaincre Nice de faire affaire, et le joueur qu’il ne va pas rester toute las saison sur le banc du PSG. Malgré le départ d’Angel Di Maria, qu’il pourrait donc compenser, les places sont très chères en attaque au PSG.