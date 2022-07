Le PSG part au Japon et fait des surprises

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sitôt le match amical terminé face à Quevilly RM, le PSG a dévoilé la liste des joueurs qui se rendront au Japon pour une tournée marketing et sportive avec notamment trois matchs amicaux.

25 joueurs se rendront en Asie et parmi le groupe convoqué par Christophe Galtier, il y a quelques surprises. Y compris au niveau des présents puisque Abdou Diallo, qui avait trouvé un accord avec le PSG pour rester à l’écart en attendant d’être transféré, sera dans l’avion. Etonnant pour un joueur qui discute actuellement avec Naples. Et selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, le Sénégalais est lui-même assez surpris de faire le voyage. Mais il faut croire que Christophe Galtier a envie de le voir à l’oeuvre, et l’ancien monégasque sera donc du voyage. Même chose pour Idrissa Gueye, qui était pressenti pour rejoindre le loft, mais sera bien du déplacement.

En revanche, il y a quelques messages dans l’autre sens qui sont passés. Ce samedi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum resteront dans la capitale pour s’entrainer individuellement, et bien comprendre que le PSG ne compte pas sur eux. Ce sera difficile, puisque l’Espagnol compte bien finir par s’imposer cette saison, tandis que l’Allemand estime aussi avoir sa chance. A noter que Hugo Ekitike et Renato Sanches, qui sont espérés pendant le week-end, pourraient rejoindre leurs nouveaux coéquipiers dans les prochains jours si la finalisation de leur transfert intervenait rapidement.

Le groupe parisien : Navas, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Bernat, Danilo, Rico, Vitinha, Sarabia, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe, Kalimuendo, Zaïre-Emery, Messi, Letellier, Donnarumma.