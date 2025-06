Le PSG ouvre son capital à un Américain de prestige

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est aux Etats-Unis en ce moment, et ce n’est pas que pour le football. Le business a une part importance du développement de la marque du Paris Saint-Germain, et cela continue de se développer. Le PSG, qui avait ouvert son capital au fonds américain Arctos en lui vendant 12,5 % de ses parts, ajoute donc Kevin Durant à la liste de ses actionnaires minoritaires. La part prise par le basketteur champion olympique n’a pas été révélée, mais le joueur de Team USA a confié sa joie de débarquer au sein des actionnaires du PSG.

Kevin Durant is reportedly joining PSG as a part-owner, per @TheAthletic



“Two-time NBA champion Kevin Durant has expanded his relationship with Qatar Sports Investments (QSI), investing directly into UEFA Champions League winners Paris Saint-Germain as part of a strategic… pic.twitter.com/vM23mFRkBg — NBACentral (@TheDunkCentral) June 20, 2025

« C'est un honneur de s'associer à QSI et d'être actionnaire du Paris Saint-Germain - un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce club a de grands projets et j'ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement avec QSI », a livré le quadruple champion olympique de basket. Derrière cet investissement, se cache à peine la volonté de la NBA de développer une ligue majeure en Europe, avec le soutien des grands clubs et des grandes villes du continent.