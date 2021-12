Le PSG ou la France, Zidane doit choisir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunaw

La Coupe du monde 2022 aura lieu dans un peu moins d'un an au Qatar. Elle pourrait être la dernière compétition de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'Equipe de France. Tout semble désigner Zinedine Zidane comme son futur successeur, à moins que le PSG ne fasse changer d'avis Zizou.

Son destin semble tout tracé. Après avoir pris les rênes du Real Madrid et avoir amené le club madrilène au sommet de l'Europe, trois fois qui plus est, Zinedine Zidane doit prendre l'Equipe de France. Ces deux équipes gardent une place dans son cœur après de longues années passées chez chacune d'entre elles. Il ne fait de mystère à personne que Zizou veut prendre depuis longtemps le poste de sélectionneur des Bleus et que cela peut se faire très rapidement. Le Mondial 2022 au Qatar constitue peut être le crépuscule du mandat de Didier Deschamps avec l'équipe nationale, débuté en 2012. Mais s'il semble favori et esseulé pour les prendre les Bleus, les Bleus eux doivent composer avec un adversaire pour l'ancien numéro 10 des Bleus, le PSG.

Deux solutions s'offrent à Zidane

Pour Dominique Grimault, le choix qui attend Zidane sera un dilemme bien défini. Dans l'Equipe de Greg, le consultant exclut Manchester United et la Juventus comme possibilités. Zidane devra faire un choix entre Doha et Clairefontaine.

« Quant à Zidane, le problème est qu'il est sur le marché. Parmi les clubs qui peuvent l'approcher, Manchester il a dit non. La Juventus n'est pas dans un état suffisant pour qu'il relève le challenge donc il reste le PSG. On a entendu, à la cérémonie du Ballon d'Or, Nasser dire qu'aucun contact n'avait eu lieu avec Zidane mais on sait aussi que tout se joue à Doha. C'est Doha qui décide [...] Dès lors que Zidane se trouve sur le marché et que le courant ne passe pas forcément bien, me semble t-il, entre Pochettino et Doha ; oui on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. », affirme t-il. Noel le Graët devra donc se montrer très convaincant s'il veut faire de Zinedine Zidane, son nouveau sélectionneur.