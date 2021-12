Le PSG offre Wijnaldum au mercato d'hiver !

Les postes de milieux au PSG sont un casse-tête incessant pour Mauricio Pochettino. À part Marco Verratti, ils n'apportent pas de garanties y compris la recrue Georginio Wijnaldum. Arrivé libre cet été de Liverpool, le Néerlandais pourrait repartir en Angleterre dès janvier.

Sa polyvalence dans l'entrejeu en avait fait une des pièces maîtresses du Liverpool de Jurgen Klopp, vainqueur notamment de la Ligue des Champions en 2019. Georginio Wijnaldum était attendu à Paris, surtout arrivé libre, pour densifier un milieu de terrain trop dépendant de la forme de Marco Verratti. Le PSG espérait avoir réalisé une prise de guerre mais, pour le moment, les Parisiens se retrouvent plus avec un cheval de Troie qu'un butin inestimable. Le Néerlandais a du mal à trouver ses marques avec le club parisien, à enchaîner les prestations convaincantes et donc à être un taulier du milieu parisien. Pas encore installé à Paris que Wijnaldum pourrait déjà faire machine arrière et, ce, rapidement.

En effet, le PSG serait disposé à prêter Wijnaldum cet hiver. C'est ce que rapporte en tout cas Kaveh Solhekol, journaliste très bien informé pour la chaîne anglaise Sky Sports. « Le PSG est prêt à écouter les offres de prêt de Georginio Wijnaldum le mois prochain. Le joueur serait ouvert à un retour en Premier League. Arsenal pourrait être une option. », affirme t-il dans un message sur Twitter.

