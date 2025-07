Le PSG négocie un gros deal avec le nouveau riche du mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout semblait finalisé pour le transfert de Marco Asensio à Fenerbahçe. Mais contre toute attente, le milieu offensif du PSG pourrait rebondir en Italie.

Prêté à Aston Villa la saison dernière, Marco Asensio est de retour au Paris Saint-Germain cet été. Le milieu offensif espagnol n’a toutefois pas prévu de s’éterniser dans la capitale française, où Luis Enrique ne compte plus sur lui. L’ancien joueur du Real Madrid semblait bien parti pour s’engager en faveur de Fenerbahçe, à l’instar de Milan Skriniar. Mais alors que l’on pensait que tous les feux étaient au vert, un désaccord financier entre les deux clubs met pour l’instant le deal sur pause selon les informations de PSG Inside Actu.

Le compte X révèle qu’un désaccord financier important existe entre le champion d’Europe en titre et le club turc, à tel point qu’un départ de Marco Asensio au Fener est désormais compromis. Pas de panique néanmoins pour le Paris Saint-Germain, qui sait que son joueur est courtisé par d’autres grands clubs européens. En Italie, l’ancienne patte gauche du Real et de la Roja a notamment des admirateurs. L’AC Milan de Massimiliano Allegri aime son profil mais c’est surtout Côme qu’il faut surveiller. En feu cet été avec déjà 100 millions d’euros dépensés pour Jesus Rodriguez, Nicolas Kuhn, Martin Baturina, Jayden Addai, Maximo Perrone ou encore Alex Valle, le nouveau riche du mercato dont l’équipe est entraînée par Cesc Fabregas est très chaud à l’idée d’accueillir Marco Asensio.

Asensio en Italie plutôt qu'en Turquie ?

Le compte insider révèle que Côme, promu en Série A la saison dernière et qui souhaite continuer à grandir pour sa seconde saison dans l’élite, « rêve d’un coup spectaculaire » et voit en Marco Asensio un renfort idéal pour cela. Rien n’est encore acté de manière définitive avec aucun club pour le moment mais ce dossier qui semblait finalisé avec Fenerbahçe est finalement relancé pour le plus grand bonheur du PSG, qui n’a aucunement l’intention de brader Marco Asensio et qui peut espérer grâce à ces multiples intérêts toucher un gros chèque. Et cela même s’il ne reste plus qu’un an de contrat au champion du monde espagnol, arrivé à Paris en provenance du Real il y a maintenant deux ans.