Le PSG négocie avec l'OL pour Ander Herrera !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a besoin d’un milieu de terrain au profil défensif pour compenser le futur départ de Bruno Guimaraes. Direction le PSG.

La possibilité de faire signer Romain Faivre ne comble pas vraiment ce manque, et c’est pourquoi l’OL travaille sur d’autres pistes pour des joueurs devant la défense. Le nom d’Ellyes Skhiri, qui évolue au FC Cologne après un passage efficace à Montpellier, est à l’étude. Mais Jean-Michel Aulas songe à trouver son bonheur au PSG. En effet, le président lyonnais sait que le club parisien a du mal à se défaire de plusieurs indésirables, notamment pour recruter Tanguy Ndombélé en provenance de Tottenham. Lyon pourrait ainsi presque faire les affaires du Paris SG en récupérant Ander Herrera. Loin d’être un titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino, l’Espagnol n’envisage pas vraiment de quitter Paris.

Ander Herrera poussé dehors par le PSG

Mais Leonardo pourrait le pousser à accepter une offre cet hiver, sous peine de rester sur le banc de touche pendant de longs mois. L’intérêt lyonnais s’est concrétisé auprès du PSG, qui n’est pas opposé à céder l’ancien de Manchester United, affirme Foot Mercato. Un accord pour un prêt est en discussions, avec forcément le dossier délicat de son salaire, car l’Espagnol était arrivé libre après la fin de son contrat avec les Red Devils. Et qui dit joueur libre, dit gros salaire de négocié. En tout cas, les discussions ont lieu mais il faudra déjà convaincre Ander Herrera de quitter la première place de Ligue 1 et la Ligue des Champions, pour le ventre mou du championnat et l’Europa League. Néanmoins, cette tentative montre que l’OL s’active enfin dans ce sprint final, et le visage du club rhodanien pourrait donc sacrément bouger dans les prochains jours.