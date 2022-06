Le PSG négocie avec Chelsea pour Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG cherche désespérément une porte de sortie à Neymar mais le dossier s’annonce délicat pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Dans ses interviews accordées à la presse française et internationale en milieu de semaine, Nasser Al-Khelaïfi n’y est pas allé par quatre chemins au moment où il a été questionné sur l’avenir de Neymar. Les joueurs qui n’entrent pas dans le projet mis en place par le Paris Saint-Germain seront poussés vers la sortie, un indice de taille pour le Brésilien. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2026, l’international auriverde a la possibilité de prolonger son bail jusqu’en juin 2027, ce qu’il pourrait faire dans la mesure où il se sent bien à Paris. De plus, il n’a pas réellement apprécié les déclarations de son président, ce qui pourrait l’inciter à rester au PSG afin de faire barrage à la volonté de ses dirigeants de s’en séparer. Par ailleurs, c’est le salaire XXL de Neymar, lequel perçoit 3 millions d’euros par mois dans la capitale, qui bloque tout transfert.

Neymar vers Chelsea, la folle rumeur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, une solution à peine imaginable pour un joueur du calibre de Neymar est actuellement creusée par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dans le but de se séparer du n°10 parisien. Le média affirme qu’un prêt de Neymar est à l’étude et que Chelsea a manifesté son intérêt pour récupérer l’ancien crack du FC Santos sous cette forme. Dans le détail, la formule proposée par les Blues serait un prêt avec une option d’achat non-obligatoire estimée à 50 millions d’euros. Rien n’est en revanche détaillé en ce qui concerne la prise en charge du salaire, qui sera évidemment l’enjeu central de la négociation. De son côté, Neymar voit d’un bon œil un départ vers Chelsea, un grand club européen dans lequel il retrouverait un entraîneur avec lequel il entretenait globalement de bonnes relations au PSG en la personne de Thomas Tuchel. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera. Si tel est le cas, nul doute qu’il pourrait s’agir du transfert le plus improbable des dernières années.