Le PSG ne sait plus quoi faire de ses jeunes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison d’un effectif très fourni chez les professionnels, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à faire évoluer les jeunes de son centre de formation. Résultat, le club de la capitale doit aussi dégraisser dans les sections inférieures.

De nouveau convoqués pour affronter Brest ce samedi soir, Edouard Michut et Xavi Simons commencent à s’installer dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Les deux talents prometteurs parviennent à grappiller de plus en plus de temps de jeu, dans une trajectoire qui aurait pu servir d’exemple. Malheureusement pour les autres titis, l’effectif de Mauricio Pochettino n’a pas de place pour leur ascension. Un problème auquel le club francilien essaie justement de remédier avec des départs cet hiver.

Embouteillage derrière le groupe pro

La mission est importante pour le directeur sportif Leonardo. Car au-delà de l’aspect financier, l’objectif est de caser des jeunes actuellement bloqués. En effet, comme le souligne RMC, les joueurs des générations 2001 et 2002 ne peuvent plus évoluer avec les U19 entraînés par Zoumana Camara. Ni avec l’équipe réserve dissoute en 2019. C’est notamment le cas du latéral droit Nathan Bitumazala (19 ans) qui, lui, a la chance de s’entraîner avec les pros au quotidien. Le coach Mauricio Pochettino lui avait même offert une apparition de 10 minutes face à Clermont (4-0) en septembre dernier.

Le genre de talents que le Paris Saint-Germain aimerait donc prêter dès cet hiver afin de ne pas interrompre leur progression. Et ainsi éviter leur départ définitif. Preuve que l’entraîneur argentin n’est pas le seul à se rendre compte de l’embouteillage provoqué par son effectif, lui qui défendait ses choix en novembre dernier. « Pourquoi les jeunes ne jouent pas ? Il y a une explication : on a 33 joueurs pros dans l'effectif. Les jeunes joueurs ont besoin d’espace pour se montrer, et nous n’en avons pas. Les jeunes ont besoin de s’entraîner mais aussi de jouer, et pas de rester à la maison le week-end, sur la PlayStation », conseillait le technicien, apparemment écouté par ses dirigeants.