Le PSG n'est pas si fort, Arsenal sort le champagne

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa lors des tours précédents, le Paris Saint-Germain s’attaque désormais à un autre club anglais en demi-finales de la Ligue des Champions : Arsenal. Des Gunners favoris selon Paul Merson.

Plus de six mois après la large victoire d’Arsenal contre Paris en phase de ligue de la C1 (2-0), les deux clubs dirigés par des entraîneurs espagnols, à savoir Luis Enrique pour le PSG et Mikel Arteta pour Arsenal, vont se recroiser dans le dernier carré de cette même Ligue des Champions. Si Paris semble avoir les pronostics de son côté, sachant que l’équipe de Luis Enrique impressionne depuis quelques mois avec des arguments de taille comme Ousmane Dembélé, Arsenal est un concurrent sérieux pour le titre européen grâce à une très bonne défense. Un peu plus dans le dur en Premier League cette saison, le club londonien est intraitable en C1. Tombeurs du tenant du titre, le Real Madrid, en quarts, les Gunners veulent maintenant s’attaquer aux Parisiens. Et après avoir tremblé contre Liverpool en huitièmes, avec une défaite 0-1 au Parc à l’aller, puis face à Aston Villa, avec un revers 2-3 en Angleterre au retour, le PSG n’a clairement pas les faveurs de Paul Merson, qui pense qu’Arsenal fait figure de favori avant la première manche de mardi prochain.

« Arsenal gagnera sur les deux matchs »

Paul Merson has just predicted the winner of Arsenal vs PSG over both legs of the Champions League semi-finalhttps://t.co/ANwXSQP6Fh — TBR Football (@tbrfootball) April 24, 2025

« Je pense qu'Arsenal gagnera sur les deux matchs. On se laisse encore emporter par le PSG du match aller contre Liverpool. Ce soir-là, je les ai trouvés exceptionnels, ils avaient fait l'une des meilleures performances collectives que nous ayons vues cette saison. Mais ils avaient perdu le match 0-1, les gens l'oublient encore. Les Parisiens sont forts, mais ils sont toujours bousculés, comme face à Villa, qui a vraiment failli éliminer Paris. Donc je pense qu'Arsenal a toutes ses chances, et je pencherais légèrement pour Arsenal plutôt que pour le PSG sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'Arsenal est très discipliné, et c’est pour ça que l’équipe d’Arteta gagnera », a lancé, sur Sky Sports, l’ancien milieu de terrain d'Arsenal, qui estime que Declan Rice sera la meilleure arme des Gunners pour détruire le PSG.