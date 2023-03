Le PSG n’en veut plus, Messi attendu en héros au Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que le PSG n’est plus certain de vouloir prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone rêve toujours de faire revenir l’Argentin.

Conscient que sa politique sportive est sans doute à revoir, le Paris Saint-Germain n’est plus certain de vouloir offrir une prolongation de contrat à Lionel Messi. Libre en juin, l’international argentin a fait l’objet de négociations avancées ces derniers mois mais à ce jour, il n’existe aucun accord entre son entourage et le PSG. Et plus les semaines avancent, plus il apparait improbable de voir La Pulga poursuivre son histoire avec le club de la capitale française. Une issue qui ferait le bonheur du FC Barcelone, dont l’entraîneur Xavi a récemment fait savoir que le Barça était la maison de Lionel Messi et qu’il y serait toujours le bienvenu, y compris pour revenir en tant que joueur. Un avis massivement partagé dans le vestiaire, qui comprend encore des joueurs ayant évolué avec Lionel Messi par le passé.

Le vestiaire du Barça rêve du retour de Messi

C’est par exemple le cas de Sergi Roberto, lequel a fait savoir après la victoire de son équipe face au Real Madrid (2-1) qu’il était nettement favorable à un retour de Lionel Messi en Catalogne. « Qui ne serait pas pour le retour de Leo ? Nous ne voulons pas trop en parler parce que c’est à l’entraîneur, au président de décider… Mais nous, les joueurs, nous l’attendons déjà à bras ouverts. A Paris, ils s'en prennent à lui à cause de l’élimination en Ligue des champions. C’est un joueur spectaculaire et nous le traiterons très bien ici s’il vient » a fait savoir Sergi Roberto, promettant à Lionel Messi d’être bien mieux traité au FC Barcelone en comparaison avec ce que vit l’Argentin au PSG. Il est vrai qu’à Paris, le champion du monde 2022 n’est pas un Dieu comme c’est le cas à Barcelone, où il a toujours été l’enfant prodige. Du côté du PSG en revanche, on refuse pour l’instant de s’avancer au sujet d’un potentiel départ de Lionel Messi.

Galtier évasif sur l'avenir de Messi

On mérite pas d'avoir Messi en L1, il prend pour tout le monde alors qu'au PSG aujourd'hui y a max 3 joueurs avec qui c'est possible de combiner intelligemment. Les joueurs de ce club sont surprotéger, c'est aussi pour ça que ça avance pas, certains sont intouchables... pic.twitter.com/CzUm3n930G — Bruce Grannec (@BruceGrannec) March 19, 2023

Après la défaite parisienne contre Rennes en Ligue 1 dimanche après-midi, Christophe Galtier s’est voulu très prudent, se contentant de dire que des échanges étaient en cours entre Lionel Messi et la direction sportive du club. « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres » a commenté Christophe Galtier, qui n’aura de toute façon pas son mot à dire dans ce dossier. Fragilisé comme jamais après l’élimination en Ligue des Champions et la nouvelle défaite en Ligue 1 ce week-end, l’entraîneur du PSG doit plutôt se demander s’il sera toujours sur le banc parisien la saison prochaine. S’il a affirmé dimanche qu’il avait signé au Paris Saint-Germain pour un projet sur deux ans, son avenir pose sérieusement question au sein des hautes sphères du club parisien, qui va donc devoir trancher plusieurs dossiers chauds dans les semaines à venir, dont l’avenir de son entraîneur en plus de celui de Lionel Messi.