Le PSG n’a rien vu venir, Campos en rigole

L'avenir de Luis Campos est toujours en discussions au PSG, mais le dirigeant portugais a vu son principal concurrent prendre la direction d'Arsenal.

Il n’y a pas que chez les joueurs que des questions se posent au PSG en vue de la saison prochaine. Le poste très précieux de conseiller sportif revient à Luis Campos, qui possède un contrat particulier lui permettant aussi de travailler pour d’autres clubs, à conditions qu’ils ne soient pas de Premier League. L’Arabie Saoudite drague notamment le Portugais, même si le Royaume du Golfe a fait savoir qu’il n’avait fait aucune offre démentielle pour s’offrir ses services, comme cela avait été relayé la semaine dernière. La priorité de Luis Campos, c’est de rester au PSG où après des débuts difficiles, il s’entend bien avec Luis Enrique et possède bien évidemment une belle enveloppe à chaque mercato pour recruter.

🚨🔴⚪️ Understand Andrea Berta is now the top candidate to become new Arsenal director in order to replace Edu.



Discussions already took place, Berta left Atlético after building the team with key signings in the recent years.



Talks at advanced stage, not done/sealed yet. pic.twitter.com/coosYRyD5r