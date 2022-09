Le PSG lâche 70 millions d’euros pour Skriniar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG lâche les chevaux dans la dernière ligne droite du mercato, et cela passe par une offre plus copieuse que jamais pour faire venir Milan Skriniar de l'Inter Milan.

Le PSG veut son défenseur central, et il va probablement finir par l’avoir. Luis Campos est monté plus haut que jamais en proposant 70 millions d’euros pour Milan Skriniar, que l’Inter Milan comptait garder cette saison. Mais le défenseur slovaque a envie de rejoindre Paris, et il possède une offre personnelle très alléchante pour cela. Il reste à savoir si le club italien, qui espérait 80 millions d’euros au début de l’été, va céder à ce montant qui semble être le dernier effort du club de la capitale.

🚨 Le PSG va sortir une offre proche de 70 millions d'euros bonus inclus pour Milan Skriniar. L'Inter a répété aux dirigeants du PSG son envie de garder le Slovaque. Dans le camp parisien, on pense que cette offre peut satisfaire les Nerazzurri. — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2022

Jusqu’à présent, le PSG n’était pas monté au-delà de 65 ME. RMC dévoile que Paris joue très gros sur cette piste, car aucun plan B n’est à l’étude si jamais Skriniar ne devait pas venir. Ce mercredi soir, Christophe Galtier a répété que le besoin de signer un défenseur central était une priorité selon lui, ce que ses dirigeants semblent avoir compris. Mais le PSG n’a pas de temps à perdre, car la fermeture du marché des transferts aura lieu à 23h00 ce jeudi, et il n’y a pour le moment aucun accord pour un transfert du joueur slovaque.