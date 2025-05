Le PSG l'a tué, Dibu Martinez en a pleuré

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG réalise un parcours fantastique en Ligue des champions. Parmi les victimes du club de la capitale : le Aston Villa d'Emiliano Martinez.

Le Paris Saint-Germain s'est récemment qualifié en finale de la Ligue des champions après avoir éliminé Arsenal. Cette saison, les hommes de Luis Enrique ont dû faire face à de nombreuses équipes de Premier League : Manchester City, Liverpool, Aston Villa et donc Arsenal. En quarts de finale, les Villans étaient proches de jouer un très mauvais tour au club de la capitale. Emiliano Martinez pourra avoir des regrets, lui qui n'aura pas vraiment su se montrer décisif lors de la double confrontation. La récente élimination de Villa face au PSG aurait d'ailleurs beaucoup affecté le portier champion du monde. Un départ de Birmingham est désormais crédible, le bourreau des Français lors du Mondial 2022 quittant la pelouse les larmes aux yeux vendredi soir après la victoire d'Aston Villa contre Tottenham.

Emiliano Martinez veut quitter Aston Villa

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emi Martinez (@emi_martinez26)

Selon les informations de Gaston Edul, Emiliano Martinez n'imagine en effet plus un avenir à Villa. Le journaliste précise qu'à ce jour, l'ancien d'Arsenal possède une offre provenant d'Arabie saoudite et deux de grandes équipes européennes. Sauf rebondissement, Martinez acceptera l'une de ses trois offres. Mais tout porte à croire qu'il ne signera pas en Saudi Pro League pour une question sportive, alors que la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine pointe le bout de son nez et qu'il veut y arriver au top de sa forme. En fin de contrat avec Aston Villa en juin 2029, Emiliano Martinez est estimé à quelque 25 millions d'euros. Une belle vente pour un joueur de 32 ans, surtout si le club anglais ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Reste à savoir quel club européen raflera la mise pour ainsi s'offrir les talents d'Emiliano Martinez. Son expérience, son talent et son vice seront assurément des atouts de poids.