Le PSG joue mal, Domenech est séduit

Par Guillaume Conte

Toujours aussi adepte du contre-pied, Raymond Domenech est visiblement convaincu par les performances actuelles du PSG.

Accroché à Bruges en Ligue des Champions, le club parisien a lutté pour s’en sortir à la dernière seconde contre l’OL et Metz ces derniers jours. Des victoires où ne brillent pas véritablement les stars attendues, puisque ce sont désormais Ander Herrera ou Achraf Hakimi qui tirent leur épingle du jeu. Après la perte du titre la saison passée, le PSG est en tout cas désireux de bien faire sur le plan comptable en Ligue 1, même si le jeu n’est pas au rendez-vous. Une attitude qui convainc Raymond Domenech, persuadé que l’état d’esprit est au rendez-vous, et que c’est bien là le principal. En effet, les joueurs parisiens ont affiché un état d’esprit rageur après leurs victoires à la dernière seconde contre Metz et l’OL, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas par le passé.

Stats & Facts : l'essentiel de la victoire à Metz ! 📊#FCMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 23, 2021

Le match de leur vie

« Le PSG reste invaincu, et lorsqu’on gagne ces matches-là à l’arrache, c’est qu’il se passe quelque chose ! On ne peut pas dire qu’ils sont limites et chanceux. Je dis justement que c’est parce qu’ils souvent à la limite qu’ils sont obligés de s’accrocher ! Et c’est en s’accrochant comme cela qu’ils peuvent passer des étapes ! Ils ne sont pas beaux, ils sont en difficulté… Ok mais tous les matches de leurs derniers adversaires, Bruges, Lyon, Metz, c’est le match de leur vie pour eux ! Et on voit ce qu’il se passe derrière… Paris gagne à la fin », a livré l’ancien sélectionneur national, sur La Chaine L’Equipe. Une analyse qui montre aussi que les difficultés actuelles du PSG peuvent être prises de manière positive. C’est ce qu’a certainement préféré retenir Mauricio Pochettino, conscient que l’armada parisienne n’était pas encore à 100 %. Car il ne sera pas évident pour les joueurs du Paris SG de tenir ce rythme et d’arracher toute la saison des victoires dans les arrêts de jeu.