Le PSG interdit à ses supporters de toucher à Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Attendu au Parc des Princes dimanche face à Rennes, le Paris Saint-Germain va disputer son premier match à domicile depuis l’élimination en Ligue des Champions. Ce sera peut-être l’occasion pour les supporters d’exprimer leur colère, notamment envers Lionel Messi. Un traitement que l’entraîneur Christophe Galtier n’accepterait pas.

Neymar et Lionel Messi se souviennent probablement de la réaction des supporters la saison dernière. En colère après l'échec face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, les supporters du Paris Saint-Germain avaient plus particulièrement visé les deux Sud-Américains, décevants dans cette double confrontation.

🚨🚨 Leo Messi va être sifflé ce Dimanche.



Des membres du CUP s’apprêtent à lui reprocher l’élimination en Ligue des champions : « On va le siffler. Il a un trop gros salaire par rapport à ce qu'il propose sur le terrain. On ne veut pas qu'il reste » disent certains membres. pic.twitter.com/GqvZUA4sSf — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) March 16, 2023

Alors un an plus tard, l’Argentin, qui n’a toujours pas répondu aux attentes contre le Bayern Munich cette saison, risque de subir le même traitement lors du match contre Rennes dimanche. Des rumeurs annoncent effectivement des sifflets pour la Pulga à l’occasion de ce premier rendez-vous à domicile depuis l’élimination à l’Allianz Riviera. Des bruits de couloir démentis par le Collectif Ultras Paris.

Galtier prévient le Parc

Cela tombe bien, l’entraîneur Christophe Galtier ne tolèrera pas une éventuelle bronca contre son attaquant. « Des sifflets contre Lionel Messi ? Pour quelle raison ? La saison dernière, c'est la saison dernière, a réagi l’ancien coach de l’OGC Nice en conférence de presse. Nous mettons nos supporters en avant parce qu'ils sont omniprésents, et ce n'est pas un discours de façade. Ils sont omniprésents en championnat, en Ligue des Champions, à domicile ou à l'extérieur. »

« Vous me citez Lionel Messi, mais même pour d'autres joueurs. Il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Ils ont donné le maximum dans cette compétition. Pour être plus précis par rapport à Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives (toutes compétitions confondues, ndlr). On n'a pas été éliminés à cause d'untel ou untel. On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation », a répété Christophe Galtier, toujours pas prêt à assumer la différence de niveau entre les deux équipes.