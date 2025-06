Le PSG hésite pour son maillot le plus vendu de l'histoire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis la mise en vente du maillot collector suite à sa victoire en finale de la Ligue des champions, le PSG a compris que la petite étoile modélisée sur la tour Eiffel est un énorme succès. Mais les dirigeants parisiens hésitent encore pour la suite.

Dans une campagne marketing bien orchestrée, et quelques minutes après le triomphe face à l'Inter, le Paris Saint-Germain avait distribué aux journalistes présents samedi à Munich le maillot collector vendu aussitôt en ligne et quelques heures plus tard dans les boutiques officiels du PSG. Sur Canal+ et sur M+, l'apparition de ce maillot avec une petite étoile inspirée de la tour d'Eiffel a provoqué une colossale demande. Pour preuve, comme en témoigne Le Parisien, dimanche, dès 6h30 du matin, une file d'attente se mettait en place devant la boutique du PSG à côté du Parc des Princes.

Et le maillot s'arrachait à l'ouverture des portes malgré un prix conséquent de 129 euros, certains clients assumant d'en acheter un ou deux de plus pour le revendre plus cher. La demande est tellement colossale que la rupture a rapidement été actée, même si cela ne devrait pas durer longtemps puisque Nike était forcément en alerte en attendant le résultat du match et que le compte spécialisé La Source Parisienne confirme un réassort dans les prochaines 24 heures. Reste que désormais Nasser Al-Khelaifi et le service en charge du merchandising du PSG doivent trancher concernant l'avenir de cette petite étoile qui fait un carton.

Le maillot collector du PSG provoque un engouement fou

Alors que le maillot 2025-2026 sera certainement le plus vendu de l'histoire compte tenu de la victoire en Ligue des champions qui a rendu dingue des centaines de milliers de supporters, et probablement engendré de nouveaux fans dans toute la France, le PSG n'a pas tranché sur la présence de cette étoile au-dessus du logo du club de la capitale. Le quotidien régional, qui rappelle que ce dessin de l'étoile avait déjà été utilisé en 2022, confirme que rien n'est décidé, mais que la tendance forte est à une présence de l'étoile sur le prochain maillot, pour au moins une saison.

« Si l’étoile est proposée sur tous les maillots en vente depuis dimanche matin, les dirigeants et Nike n’ont pas encore définitivement acté sa présence sur le maillot de la prochaine saison. La plupart des grands clubs européens (Real Madrid, FC Barcelone) ne font pas apparaître cette distinction continentale. Pour d’autres comme le Bayern ou le Milan AC, elle a une signification nationale. Le PSG va-t-il suivre l’exemple de l’OM ? Il serait étonnant de se priver de ce petit plaisir, au moins pendant une saison », affirment Laurent Perrin et Alexandre Aflalo, les deux journalistes du Parisien.