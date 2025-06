Le maillot du PSG avec l'étoile s'arrache comme des petits pains

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a mis en vente de très nombreux produits, dont un maillot spécial avec une étoile en forme de tour Eiffel.

Le service marketing du Paris Saint-Germain n'a pas traîné puisque quelques heures seulement après le triomphe de Désiré Doué et de ses coéquipiers contre l'Inter, la boutique en ligne du PSG proposait à la vente de très nombreux produits (tee-shirt, écharpe, sweat à capuche...) célébrant cette victoire historique en Ligue des champions. Mais les champions de France ont également décidé de commercialiser un maillot collector avec sur la poitrine une petite étoile reprenant la forme de la tour Eiffel et dans le dos le flocage Champions of Europe 25 - Ici c'est Paris.

❤️💙 Le PSG va ajouter une étoile à son maillot !



⭐️ Une tour Eiffel dorée avec des ailes sera placée au-dessus du logo pour célébrer la victoire !



Maillot collector dispo dès dimanche en boutique@RMCsport pic.twitter.com/5NTbSxkxCH — Media Parisien (@MediaParisien) June 1, 2025

Malgré son prix, 109 euros, les maillots se vendent à une vitesse folle et une grande partie des tailles sont déjà en rupture. Preuve du succès, sur de célèbres sites de ventes en ligne, des maillots sont déjà revendus au double de leur prix. Pour l'instant, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain fera figurer une étoile sur ses maillots officiels pour la saison 2025-2026, ce qui explique probablement l'engouement pour ce maillot collector.