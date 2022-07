Le PSG gourmand pour un titi indésirable

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Eric Junior Dina Ebimbe devrait partir cet été. Mais alors que son milieu a entamé la dernière année de son contrat, le club de la capitale se montre gourmand dans les discussions.

Lors de sa présentation à la presse mardi, Christophe Galtier a confirmé les plans de ses dirigeants. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain espère que le conseiller football Luis Campos parviendra à dégraisser l’effectif. « A travers notre relation, je vais faire en sorte que mes joueurs soient heureux dans le vestiaire et sur le terrain. Pour cela, l'effectif doit être réduit, a prévenu le technicien. On ne peut pas avoir pendant une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Il faut trouver la bonne taille de l'effectif pour que tout le monde puisse participer. »

Francfort a proposé 5 millions d’euros au PSG pour Eric Junior Dina Ebimbe. Offre refusée par Paris qui attend près du double pour son milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2023. Le club allemand devrait revenir à la charge. #Mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 6, 2022

Autrement dit, les joueurs absents des plans du coach seront bien poussés vers la sortie. Et parmi eux, même si son nom n’est pas souvent cité parmi les indésirables, Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans) fait partie de ces éléments non retenus. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain seraient en contact avec plusieurs pensionnaires de Bundesliga pour le transfert de son milieu de terrain. L’Eintracht Francfort est peut-être le plus déterminé après son offre à 5 millions d’euros. Une proposition refusée sans la moindre hésitation côté parisien.

Le PSG devra baisser son prix

Et pour cause, le champion de France réclame le double, nous apprend Goal. Pas de quoi refroidir le récent vainqueur de la Ligue Europa qui aurait l’intention de relancer les négociations. Il serait pourtant étonnant de voir un club répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Pour rappel, Eric Junior Dina Ebimbe vient d’entamer la dernière année de son contrat, lui qui n’a disputé que 10 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Dans cette situation, la valeur du titi a forcément baissé.