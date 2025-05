Le PSG fonce sur un phénoménal défenseur équatorien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central droitier pour remplacer Marquinhos la saison prochaine, le PSG a flashé sur Joel Ordoñez, auteur d’une très solide saison au FC Bruges.

Un an après avoir réalisé un excellent coup en allant chercher Willian Pacho à l’Eintracht Francfort, le Paris Saint-Germain souhaite de nouveau renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato. L’idée n’est pas de faire venir un concurrent au défenseur équatorien, qui s’est imposé comme un leader de l’équipe de Luis Enrique, mais bien de préparer la succession de Marquinhos. Le capitaine brésilien ne fait plus l’unanimité en interne et pourrait être vendu dès l’été prochain en cas de proposition aux alentours de 40 millions d’euros.

Le PSG très chaud sur Joel Ordoñez

Le PSG est donc à la recherche d’un jeune défenseur central droitier susceptible de prendre la place de Marquinhos dès la saison prochaine et selon Sacha Tavolieri, les dirigeants parisiens ont eu un véritable coup de coeur en Belgique. Et pour cause, le journaliste de Sky Sports révèle que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil du roc équatorien du FC Bruges, Joel Ordoñez. A seulement 21 ans, le défenseur d’1m88 est sous contrat avec le club belge jusqu’en juin 2028. Joel Ordonez ne quittera donc pas Bruges pour moins de 30 à 40 millions d’euros, et son profil suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le PSG devra par conséquent aller vite s’il veut boucler ce dossier.

Dans le même temps, Luis Campos garde un oeil sur la situation d’Illya Zabarnyi, défenseur central ukrainien de 22 ans sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029. Dans un cas comme dans l’autre, le PSG explore donc des pistes de joueurs très jeunes, à fort potentiel, droitiers et dotés d’une belle qualité de relance. Preuve que le club parisien souhaite tourner la page Marquinhos en ouvrant un nouveau chapitre, avec une défense très jeune composée de Pacho et d’un second joueur à recruter cet été. Reste maintenant à voir qui sera l’heureux élu alors que Illya Zabarnyi sera plus difficile à faire venir, ce dernier ayant déjà une valeur marchande importante grâce à ses référence sen Premier League, où il compte 33 matchs cette saison.