Le PSG fonce sur un défenseur central monstrueux

Luis Campos ayant prolongé son contrat avec QSI, et donc le PSG, jusqu'en 2023, le mercato parisien va s'accélérer. Pour renforcer la défense de Luis Enrique, Paris vise Joel Ordonez, le compatriote de Pacho, qui évolue en Belgique.

Lorsque le Paris Saint-Germain a fait signer à l'été 2024 Willian Pacho, le défenseur international équatorien, en signant un chèque de 40 millions d'euros à Francfort, nombreux sont ceux qui se demandaient à quoi jouait Luis Campos. Mais, un an plus tard, le joueur de 23 ans est devenu un titulaire indiscutable de la défense du PSG, contribuant largement à la qualification du club de la capitale pour la prochaine finale de la Ligue des champions. A une semaine de l'ouverture du mercato 2025, et après l'annonce par le PSG de la prolongation de contrat de conseiller sportif, Luis Campos a déjà supervisé à plusieurs reprises celui qui pourrait rejoindre l'effectif de Luis Enrique comme renfort défensif, et remplacer Marquinhos, a indiqué Sacha Tavolieri lors d'un podcast avec Paris United.

Le PSG avec une défense au parfum équatorien

En effet, le journaliste belge, spécialiste du mercato, révèle que Luis Campos a supervisé et pense à Joel Ordonez pour venir renforcer la défense du Paris Saint-Germain. Coéquipier de Pacho en équipe d'Équateur, Joel Ordonez évolue actuellement avec le club de Bruges, le défenseur central de 21 ans étant sous contrat jusqu'en 2028. L'idée serait donc d'associer au PSG ceux qui se côtoient déjà avec leur sélection nationale, et du côté de Bruges, l'idée de voir partir Joel Ordonez est déjà dans l'air, comme le confirme le site spécialisé Walfoot. En effet, dans la perspective d'un départ de Joel Ordonez, l'équipe belge aurait fait signer Samuel Gomez Van Hoogen, un jeune défenseur central arrivé libre du PSV.

Tout comme Willia, Pacho, Joel Ordonez a été formé à l'Independiente del Valle et sa valeur est pour le moment estimée à 27 millions d'euros. Cependant, dans ce dossier, le Paris Saint-Germain ne sera pas seul, car plusieurs clubs ont également un oeil sur l'international équatorien, et notamment l'Atalanta, ainsi que d'autres équipes italiennes.