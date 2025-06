Le PSG fait une grande annonce pour Barcola

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Très courtisé cet été après une saison pleine, Bradley Barcola connait désormais son avenir. Le joueur ne sera pas vendu par le Paris Saint-Germain. Les cadors européens peuvent passer leur tour.

C’est l’un des petits feuilletons de ce début de mercato. Bradley Barcola va-t-il rester au Paris Saint-Germain ? L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a constaté la montée de la concurrence cette saison au sein du club de la capitale. Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et l’avènement de Désiré Doué, Barcola a vu son temps légèrement se réduire en deuxième partie de saison. Cependant l’international français (14 sélections), reste le seul joueur à avoir disputé les 58 matchs du club vainqueur de la Ligue des champions cette année. Un temps courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, l’homme aux 14 buts et 11 passes décisives cette saison ne va pas partir. C’est en tout cas la volonté de son club, le PSG. Pour rappel, le joueur possède un contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028.

Le PSG ne laisse rien

A un moment arrêter de dire tout et n'importe quoi ! Il n'y a pas eu d'offre du Bayern pour Barcola, Liverpool n'entre pas dans la course, car le joueur est invendable. La porte est fermé à double tour...



Arrivé à l’été 2023 pour 45 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola s’est imposé comme l’une des forces majeures du secteur offensif de Luis Enrique. Cependant, ce jeudi, The Sun a annoncé que Liverpool se penche sur le cas Barcola. Réponse ferme du PSG : il ne partira pas. Une information confirmée par Foot Mercato qui détaille : « le PSG n’est pas vendeur et le joueur ne partira pas cet été. Une volonté commune de poursuivre l’aventure ensemble. » Bradley Barcola sera donc parisien la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain compte sur l’international français pour défendre ses chances en Ligue des champions. Ce vendredi le compte PSGInside Actu l’explique de manière concrète, Barcola est invendable cette saison, la Premier League et les grands clubs européens sont prévenus.