Le PSG fait une folie à 70 millions, le Real saute de joie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est séduit par la la possibilité de faire venir Aurélien Tchouaméni pour renforcer son milieu de terrain cet été. Un scénario qui comble le Real Madrid, ouvert au départ de l’international français.

Cette saison, le milieu de terrain a indiscutablement été le point fort du Paris Saint-Germain. Les performances de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz ont sauté aux yeux de l’Europe entière et ont nettement contribué au sacre du PSG en Ligue des Champions. Luis Enrique n’a d’ailleurs aucunement l’intention de changer son trio titulaire pour la saison prochaine. L’entraîneur parisien regrette en revanche une profondeur de banc un peu limitée dans ce secteur de jeu, avec les seuls Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu comme remplaçants fiables à ses yeux.

Le PSG déclare deux remplaçants intransférables https://t.co/hMpEcO8gvr — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

C’est la raison pour laquelle le Paris SG pourrait s’offrir un milieu défensif plus confirmé pour doubler les postes dans l’optique de la saison prochaine. Dans cette optique, le site E-Noticies révèle que le champion d’Europe en titre est très intéressé par un joueur du Real Madrid. Estimé à 70 millions d’euros par le club merengue, Aurélien Tchouaméni est une cible du club parisien selon le média espagnol, qui explique que Luis Enrique a l’intention d’intégrer l’international français à son projet.

Le PSG à fond sur Aurélien Tchouaméni ?

Plus physique que les titulaires actuels du PSG, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco offrirait un profil différent à l’ex-sélectionneur de la Roja. Un transfert n’est pas impossible à imaginer puisque le média espagnol explique que de son côté, le Real Madrid est plutôt ouvert à un potentiel départ d’Aurélien Tchouaméni, lequel ne sera pas retenu coûte que coûte par le nouvel entraîneur madrilène Xabi Alonso. Reste maintenant à voir si le PSG ira au bout de son idée en formulant une première offre ferme au Real Madrid pour le milieu de terrain des Bleus, ou si cette piste restera finalement au stade de rumeur.