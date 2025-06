Le PSG déclare deux remplaçants intransférables

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré leur faible temps de jeu, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery sont tenus en très haute estime par Luis Enrique, qui ne veut pas entendre parler d’un départ concernant les deux joueurs formés au PSG.

La fin de saison a été longue pour certains joueurs au Paris Saint-Germain. Une équipe-type s’est dégagée et c’est principalement avec les mêmes éléments que Luis Enrique a été au bout en Ligue des Champions. La Coupe du monde des clubs offre toutefois à l’entraîneur espagnol la possibilité de voir d’autres joueurs. Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery, entrés en jeu face à l’Atlético de Madrid, en font partie. Malgré leur faible temps de jeu, les deux Titis formés dans la capitale française font d’ailleurs partie des plans de Luis Enrique pour la saison à venir.

Leurs départs ne sont pas envisageables aux yeux de l’ex-entraîneur du Barça selon RMC, qui explique qu’une prolongation de contrat va même être proposée à Senny Mayulu, avec l’objectif d’étendre son bail au-delà de 2027. Preuve que le PSG a énormément confiance en son joueur, la volonté est clairement de lui donner de plus en plus de temps de jeu et de ne pas recruter à son poste cet été afin de ne pas lui boucher l’horizon. Une belle preuve de confiance de la part du club parisien, qui tient aussi à Warren Zaïre-Emery.

Le PSG compte sur Zaïre-Emery et Mayulu

Car même s’il a perdu sa place au profit de Fabian Ruiz ces derniers mois, l’international français reste très apprécié du staff parisien, qui loue son attitude irréprochable à l’entraînement et sa mentalité exemplaire. « Sa baisse de régime n’a d'ailleurs suscité aucune inquiétude au PSG », où Warren Zaïre-Emery fait partie malgré son jeune âge des plus gros salaires de l’effectif depuis sa prolongation jusqu’en 2029. Pour le champion d’Europe en titre, tout est donc très clair : Mayulu et Zaïre-Emery vont rester et Luis Enrique a bien l’intention de s’appuyer sur eux dans les mois à venir, alors que le calendrier du Paris Saint-Germain sera une fois de plus très chargé en 2025-2026.