Le PSG fait signer un gardien de but, c'est une surprise ‍!

Tandis que les négociations avec Gianluigi Donnarumma n'ont pas abouti à un accord, le PSG a déjà trouvé un terrain d'entente avec un jeune gardien de but de l'AS Rome.

Entré dans ses dernières heures, le mercato d'hiver semblait devoir se finir dans le calme du côté du Paris Saint-Germain, dans le sens des signatures. Mais cela n'a pas empêché Luis Campos de préparer le mercato d'été, puisque Le Parisien annonce qu'un accord a été trouvé ce lundi entre les dirigeants du club de la capitale et les représentants de Renato Marin, gardien de but ayant la double nationalité italienne et brésilienne qui sera en fin de contrat avec l'AS Rome en juin prochain. Agé de 18 ans, celui qui est la doublure de Mile Svilar, numéro 1 dans la hiérarchie romaine, va signer jusqu'en 2030 avec le Paris Saint-Germain, qu'il rejoindra une fois que la saison de Serie A sera terminée.

Le PSG collectionne les gardiens de but

Cette décision peut surprendre puisqu'au mercato d'été 2024, Luis Campos a fait venir Matvei Safonov de Krasnodar pour 20 millions d'euros, ce dernier délogeant même Gianluigi Donnarumma des buts parisiens lors de quelques matchs. En faisant signer Renato Marin, qui sera le cinquième gardien de but dans l'effectif parisien, le PSG s'offre un choix supplémentaire, alors que la semaine passée L'Equipe révélait l'intérêt des champions de France pour Lucas Chevalier, le portier international du LOSC plaisant aux décideurs parisiens. En faisant cela, les dirigeants parisiens veulent probablement aussi mettre un coup de pression à Gianluigi Donnarumma, qui semble se montrer très gourmand financièrement pour prolonger. Et même si Gigio est en net regain de forme depuis quelques matchs, le Paris Saint-Germain tient à lui démontrer qu'il travaille sur l'avenir, la venue de Renato Marin allant évidemment dans ce sens.