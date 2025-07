Le PSG fait rigoler le Real Madrid

Dans : PSG.

Ibrahima Konaté est bien parti pour changer de club, soit par un transfert cet été ou un départ libre dans un an. Le Real Madrid n'a aucun doute sur sa future destination, malgré les efforts du PSG.

Un défenseur international en pleine force de l’âge à un an de la fin de son contrat, cela intéresse du beau monde. Encore plus quand le joueur concerné refuse de prolonger son contrat avec son club actuel. C’est le cas d’Ibrahima Konaté, qui vient de zapper une offre de prolongation de la part de Liverpool, et se voit bien partir des Reds libre à l’été 2026. Une situation qui déplait fortement aux dirigeants anglais, pour qui ce serait une très mauvaise affaire, alors que le natif de Paris intéresse énormément le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid. La situation de ces prochaines semaines sera à suivre, car Arne Slot pourrait très bien hausser le ton et promettre l’enfer à Konaté dans sa dernière saison s’il ne prolongeait pas, ou décidait de quitter Liverpool dans le cadre d’un transfert dès cet été. Le club de la Mersey pourrait ainsi accepter une offre de 50 millions d’euros, en raison de sa situation contractuelle fragile, affirme Team Talk.

Le Real Madrid se voit gagnant à tous les coups

Une situation qui conviendrait au PSG, capable de mettre le paquet pour faire signer un international français qui représente encore l’avenir du haut de ses 26 ans. De son côté, le Real Madrid serait prêt à envisager un transfert, mais seulement en mettant 30 millions d’euros sur la table. Et ce n’est pas la concurrence parisienne qui fait peur aux dirigeants merengue. Selon Defensa Central, Florentino Pérez a reçu l’assurance de la part du défenseur central que ce dernier souhaitait jouer au Real Madrid, que ce soit cet été dans un transfert ou l’été prochain en arrivant libre. Le club espagnol est persuadé que, peu importe le scénario et les efforts du PSG, Konaté signera à la Casa Blanca au final. Pas certain que Liverpool soit du même avis si le Real venait à mettre beaucoup moins d'argent que le PSG sur un transfert. Mais dans une situation comme celle du défenseur central, ce sont souvent les joueurs qui ont le dernier mot. A moins que les Reds ne décident d’aller au clash pour tenter d’aller chercher une prolongation de force.