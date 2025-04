Le PSG fait peur, Arsenal n’a jamais vu ça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arsenal tremble avant de recevoir le PSG, en raison de la qualité et l'insouciance de l'équipe de Luis Enrique, qui n'est plus regardée pareil après avoir sorti Liverpool et Aston Villa.

Pas de match pour Arsenal ce week-end, et ce n’était pas une volonté de la Premier League de protéger le dernier représentant anglais en Ligue des Champions. La présence de Crystal Palace à Wembley en demi-finale de la Coupe d’Angleterre a provoqué l’avancement du match de Premier League contre les Gunners. La formation de Mikel Arteta a donc six jours de libre pour préparer le match face au PSG. Un adversaire qui inspire le plus grand respect, et personne à Londres estime que la victoire va être aussi facile que lors de leur première confrontation à l’Emirates, au début de la saison. Depuis, l’équipe parisienne a fait du chemin et sa réussite impressionne. Le match aller contre Liverpool, bien que perdu, a marqué les esprits de l’autre côté de la Manche. Et le fait que Luis Enrique ait désormais le temps de construire une équipe avec des joueurs jeunes et talentueux, et sans peur de l’échec, change totalement la vision que les fans d’Arsenal ont du PSG.

La peur de l'échec n'existe plus

La preuve avec cet article sur le blog très suivi Just Arsenal, qui présente ainsi l’équipe parisienne comme la première de l’ère du Qatar à être aussi complète, collective et confiante. « Ce devait être une saison de transition au Parc des Princes. Un entraîneur enfin soutenu, avec empathie et patience. Fini le temps où les supporters se retournaient contre leurs propres joueurs. Pour la première fois depuis le lancement du projet porté par Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est capable d’aborder les matchs à élimination directe au sommet du football européen sans être paralysé par la peur de l’échec. Une élimination en demi-finale ne serait pas vécue comme un drame. Mieux encore, le club pourrait savourer les autres trophées glanés en cours de route. Et c’est précisément ce qui le rend plus dangereux que jamais », a souligné le média spécialisé sur les Gunners, pour qui le fait que le PSG ait sorti Liverpool et Aston Villa inspire la plus grande crainte.