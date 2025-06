Le PSG fait le coup du siècle, le Bayern en larmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se félicite tous les jours du cadeau laissé par le Bayern Munich, qui avait l'occasion de recruter Joao Neves l'été dernier, mais a changé d'avis pour prendre Palhinha.

Il n’est pas sur le terrain, mais il est considéré comme le grand artisan de la construction du nouveau PSG, celui qui séduit la planète entière avec son jeu, ses victoires et son dynamisme. Luis Campos a parfaitement compris la volonté de Luis Enrique de trouver des joueurs capables de s’adapter à la philosophie de jeu de l’entraineur espagnol, mais aussi d’avoir du talent, de la discipline et du feu dans les jambes. Des caractéristiques qui correspondent parfaitement à Joao Neves, la bonne pioche de l’été dernier au PSG. Un an après avoir mis plus de 80 millions sur des attaquants qui n’ont pas réussi à s’imposer comme Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos, Paris n’a pas hésité à retourner au Benfica Lisbonne pour aller chercher le jeune milieu de terrain. Le Portugais a rapidement marqué les esprits par son impact, sa polyvalence et sa soif pour aller chercher les ballons dans les pieds adverses.

Le prix de Joao Neves va augmenter pour Benfica

👋 Dites bonjour à nos nouveaux pilotes de drone ! 😄🤙#FIFACWC pic.twitter.com/flIQ0o6YPs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 16, 2025

Des qualités incroyables pour un joueur de 20 ans, qui joue comme s’il en avait 10 de plus au niveau de la discipline tactique et de la qualité de passe. De quoi donner d’énormes regrets au Bayern Munich. La presse bavaroise se fait l’écho de l’information qui fait de Joao Palhinha un joueur désormais mis en vente par le club allemand, un an après son arrivée. En 2024, le Bayern Munich avait en effet un temps d’avance pour aller chercher Joao Neves, mais il a préféré, pour un montant quasiment similaire (56 ME au lieu des 58 ME payés par le PSG) recruter le joueur de Fulham. Ce dernier n’a pas donné satisfaction et aujourd’hui, le Bayern Munich n’a plus que ses yeux pour pleurer.

Des choix qui font partie de l’histoire d’un club ou d’une carrière pour un joueur, mais à Paris personne ne regrettera cette hésitation du Bayern Munich qui a permis de récupérer Joao Neves. Même si le montant de son transfert va augmenter en raison des bonus de plus de 10 millions d’euros qui vont être versés au Benfica Lisbonne, le PSG mettra sans problème la main à la poche tant le Portugais est une inépuisable ressource aux yeux de Luis Enrique.