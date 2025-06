Le PSG exige l'offre du siècle pour son buteur vedette

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gonçalo Ramos a eu un rôle mineur dans le sacre du PSG en Ligue des champions. C'est forcément décevant pour l'ancien attaquant de Benfica, acheté 65 millions d'euros. Néanmoins, son départ n'est pas prévu cet été, sauf grosse folie au mercato.

Dans sa route vers le sacre européen, le Paris Saint-Germain a laissé quelques joueurs sur le bord du chemin. Luis Enrique a trouvé un onze solide et incontournable, dans lequel Gonçalo Ramos n'a pas sa place. Acheté 65 millions d'euros à Benfica, l'attaquant portugais devait être le leader offensif du club parisien au moment de son recrutement. Cependant, son profil ne colle pas forcément avec le projet de jeu de son entraîneur espagnol. Dembélé a occupé l'axe ces derniers mois et cela a été payant. Les trios Dembélé-Kvaratskhelia-Doué et Dembélé-Kvaratskhelia-Barcola sont solidement installés, n'offrant pas beaucoup de temps de jeu à Gonçalo Ramos. De quoi le pousser au départ ?

Le PSG demande beaucoup d'argent pour Ramos

Un transfert n'est pas à l'ordre du jour selon les informations du compte X PSG-Inside Actus. Tout d'abord, le Portugais ne réclame aucun départ. Il est « déterminé à poursuivre son aventure parisienne et à gagner en importance au sein de l’effectif », selon l'insider proche du Paris Saint-Germain. Surtout, la tâche s'annonce compliquée pour les clubs intéressés.

𝐆𝐨𝐧𝐜̧𝐚𝐥𝐨 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐏𝐒𝐆



L’avenir de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain semble désormais s’éclaircir. L’attaquant portugais devrait finalement rester dans la capitale cet été.



En effet, le PSG sera très gourmand avec les éventuels prétendants de Gonçalo Ramos. « Sauf offre irrefusable, l’attaquant ne quittera pas le PSG cet été », indique PSG-Inside Actus. La somme attendue approchera les 65 millions d'euros, le prix du transfert à Benfica, car la direction parisienne a souvent sous-entendu qu'elle ne voulait pas perdre d'argent avec Gonçalo Ramos. Le buteur lusitanien devrait donc endosser le costume de joker de luxe une année supplémentaire.