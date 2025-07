Le PSG étouffe Bournemouth pour Zabarnyi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas fait signer le moindre joueur lors de ce mercato, alors que tout le monde annonçait la venue rapide d'Illya Zabarnyi. Le PSG est intraitable et Bournemouth a du mal à l'accepter.

Les supporters parisiens n'ont actuellement que faire du mercato, tant leur équipe fait des prouesses aux États-Unis et peut désormais rêver de réussir un exploit historique en gagnant la totalité des compétitions qu'elle a jouées cette saison. Mais, une fois que la finale contre Chelsea sera disputée, et que Luis Enrique et ses joueurs seront en vacances, Luis Campos va lui devoir faire signer les renforts réclamés par l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi ne refusera rien à son technicien, dont il a fait l'architecte de la saison exceptionnel du PSG, cependant le club de la capitale ne cèdera pas à toutes les folies. Avec le bonus gagné lors du Mondial des Clubs, à savoir autour de 100ME selon le résultat de la finale contre Chelsea, le Paris SG sait que ses interlocuteurs seront gourmands. C'est le cas dans le dossier Illya Zabarnyi, mais Bournemouth fait face à la rigueur de Luis Campos comme l'explique L'Equipe.

Le PSG refuse de céder à Bournemouth

Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a déjà fait savoir au club anglais que le PSG ne paiera jamais les 70 millions d'euros réclamés pour Illya Zabarnyi. Et cela même si le défenseur international ukrainien a déjà donné son accord aux champions d'Europe, attendant que les deux clubs s'entendent. Et à ce stade du mercato, ce n'est pas du tout le cas, puisque les dirigeants parisiens ont tourné le dos à leurs homologues de Bournemouth confirme Hugo Delom dans le quotidien sportif, l'idée d'un plan B en Turquie ayant récemment été évoquée. Et ce dernier de révéler la stratégie du PSG lors de cette période des transferts.

« En négociation depuis des semaines, l'arrivée de l'Ukrainien llya Zabarni reste ainsi dépendante d'un nouvel effort parisien. Que le PSG, en l'état, n'est pas prêt à faire. L'argent touché par le club de la capitale, s'il ne bouleversera pas structurellement les plans parisiens, pourrait offrir une marge de manœuvre différente en matière salariale. Dans ses échanges avec les entourages des cibles, Luis Campos a eu l'habitude, depuis des mois, d'utiliser l'argument du fair-play financier qui l'empêcherait d'avoir une latitude plus importante », précise le journaliste qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain.