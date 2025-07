Le PSG et Rodrigo Mora, c'est fini ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain, Rodrigo Mora fait le bonheur du FC Porto, qui a mis une clause libératoire de 70ME sur son jeune international portugais.

Cela ressemblait à un dossier chaud du mercato pour le PSG, mais ce lundi tout est désormais à conjuguer au passé pour les champions d'Europe. Depuis des mois, on évoquait l'intérêt très vif de Luis Campos pour Rodrigo Mora, la jeune pépite du FC Porto, lequel a récemment prolongé son contrat avec son club formateur. Sachant que Luis Enrique apprécie de travailler avec des joueurs portugais, Mora était donc un prospect idéal pour le Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs cette version que différents insiders répétaient. Sauf que Fabrice Hawkins, journaliste de RMC spécialiste du mercato, révèle que les dirigeants du PSG n'ont nullement l'intention de recruter Rodrigo Mora lors de ce mercato estival 2025. Et si le Paris SG ne veut pas s'avancer sur cette piste, c'est pour une raison très simple.

Le PSG ne veut pas concurrencer Senny Mayulu

Dans la nouvelle politique du Paris Saint-Germain, validée par Nasser Al-Khelaifi, on veut absolument donner une chance aux pépites formées au club. Et si Rodrigo Mora signait au PSG, cela pourrait barrer la route à Senny Mayulu, lequel a toute la confiance de Luis Enrique. Entré en fin de match lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter, et auteur du cinquième but parisien, le jeune joueur de 19 ans va rapidement recevoir une proposition de prolongation de contrat de la part de son club actuel, au moment où plusieurs gros clubs européens lui tournent autours.

De quoi donc refermer au moins provisoirement la porte au joueur de Porto, du moins cette année, sauf si Mora devait quitter son club cet été. Car le Paris Saint-Germain n'était pas seul à suivre l'international portugais, même si les 70 millions d'euros de sa clause libératoire ont fait reculer pas mal de monde.