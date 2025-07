Un transfert de prestige, semaine décisive au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le mercato estival est pour l'instant très calme du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale veut toutefois accélérer sur un dossier prioritaire et a bon espoir de débloquer une situation très tendue.

Le Paris Saint-Germain est particulièrement calme en cette période de marché des transferts. Si tous les grands clubs européens se sont déjà activés pour recruter et combler leurs manques respectifs, le vainqueur de la Ligue des champions, lui, prend son temps. Le board parisien n'a pas souhaité prendre d'initiative lors de la période exceptionnelle de mercato ouverte en amont de la Coupe du monde des clubs. Et tout juste une semaine après la finale perdue, les Parisiens n'ont encore rien annoncé. Pourtant, ce ne sont pas les pistes qui manquent. Intéressé à l'idée de s'offrir Rodrigo Mora depuis un certain temps, le PSG fait toutefois face à un très gros os, comme l'indique le compte X PSGInside_Actu.

Le PSG et Porto, pas encore d'accord

𝐑𝐨𝐝𝐫i𝐠𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚 : 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐞, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞



Les négociations se poursuivent autour de Rodrigo Mora, jeune talent très convoité sur le marché. Si l'accord avec le joueur est déjà bouclé, la situation reste plus… https://t.co/uPycjv6Wdn pic.twitter.com/6SICqj92s8 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 20, 2025

Lamine Yamal est le 2007 qui attire logiquement toute la lumière. Derrière lui, l'autre phénomène du football mondial n'est nul autre que Rodrigo Mora. Chouchou de Luis Campos et priorité absolue du Paris Saint-Germain à ce poste, le natif de Matosinhos a déjà un accord personnel avec le champion de France en titre. Sauf que les discussions avec son club patinent totalement. Le compte spécialisé dans l'actualité du PSG explique que de nombreuses écuries sont entrées dans la course et font donc monter les enchères. Pour rappel, à 18 ans, le milieu offensif portugais sort d'une saison remarquée au FC Porto, avec 10 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de Liga Portugal.

Si le Paris Saint-Germain est toujours en pole position sur le dossier, étant donné qu'il est la préférence de Rodrigo Mora, Porto campe sur ses positions. Seule une offre d'un montant équivalent à sa clause libératoire, soit 70 millions d'euros, permettra de faire avancer l'opération. Lassé par la durée des négociations, le club de la capitale espère débloquer la situation au cours de la semaine qui arrive. A force de patienter, il y a de grandes chances que Paris soit dans l'obligation de sortir le chéquier.