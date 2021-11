Le PSG et Messi pour consoler Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A peine revenu à Manchester United, Cristiano Ronaldo fait déjà l’objet de rumeurs au mercato. Un départ serait envisageable si les Red Devils ne se qualifiait pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans ce cas, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi est cité parmi ses possibles destinations.

Cristiano Ronaldo ne s’attendait sûrement pas à ça. Au moment de son retour cet été, le Portugais affichait de grandes ambitions et sa volonté de ramener Manchester United au sommet. Mais après l’euphorie de ses débuts réussis, l’attaquant de 36 ans constate que son équipe n’a pas du tout le niveau espéré. S’ils parviennent à limiter les dégâts en Ligue des Champions, les Red Devils, relégués à neuf points de Chelsea, sont loin du compte en Premier League. Autant dire que les Mancuniens risquent de ne pas disputer la C1 la saison prochaine, un scénario inenvisageable pour Cristiano Ronaldo à titre personnel.

C’est pourquoi la presse anglaise affirme qu’une non-qualification donnerait forcément des envies d’ailleurs au meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Reste à savoir qui pourrait l’accueillir en cas de départ. Le Daily Express fait un bond dans le futur, plus précisément jusqu’au prochain mercato estival, et imagine cinq formations capables de se positionner. Pour commencer, le média cite le Real Madrid, dont CR7 a marqué l’histoire, et qui l’accueillerait donc à bras ouverts. Pas sûr que la direction madrilène soit du même avis, ne serait-ce que pour l’aspect financier.

Un rêve pour le Qatar

En revanche, le Paris Saint-Germain, lui, n’aurait aucun mal à payer son salaire si Kylian Mbappé partait. Ce serait l’occasion de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, soit une sacrée exposition avant le Mondial 2022 au Qatar. Mais nos confrères nomment aussi le FC Barcelone et son projet excitant sous les ordres de Xavi, sachant que CR7, en discussions avec Manchester City pendant l’été, a prouvé qu’il pouvait trahir son ancien club. Enfin, le Sporting Lisbonne, sa première équipe, est évoquée pour un retour aux sources réclamée par sa mère. Tout comme l’Inter Miami en cas d’exil en Major League Soccer. Autant dire que l’intéressé serait ravi d’étudier toutes ces pistes.